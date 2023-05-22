https://ria.ru/20230522/dsnv-1873337531.html

В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ

В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ - РИА Новости, 22.05.2023

В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ

Гипотетический выход США из Договора о СНВ не повлияет на позицию РФ по этому договору, в том числе в том, что касается добровольного соблюдения количественных... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:16

2023-05-22T10:16

2023-05-22T10:16

сша

россия

сергей рябков

в мире

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_33c3fa0f80b4e7a8da9b70b2fca82508.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гипотетический выход США из Договора о СНВ не повлияет на позицию РФ по этому договору, в том числе в том, что касается добровольного соблюдения количественных ограничений на боезаряды и носители по нему, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На минувшей неделе группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны. Он указал, что Россия приостановила действие договора, но в добровольном порядке продолжает "придерживаться его главных количественных ограничений на боезаряды и носители". "Гипотетический выход Вашингтона из этого договора не повлияет на данную нашу позицию. А что касается тех или иных действий, которые мы можем и должны предпринять для обеспечения собственной безопасности - это и так делается. Так что посмотрим, что надумают политики в Вашингтоне, где, как мы отмечаем, на сегодня довольно много поводов для межпартийных разборок", - добавил Рябков.

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, сергей рябков, в мире, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)