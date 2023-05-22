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В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ
В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ - РИА Новости, 22.05.2023
В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ
Гипотетический выход США из Договора о СНВ не повлияет на позицию РФ по этому договору, в том числе в том, что касается добровольного соблюдения количественных... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:16
2023-05-22T10:16
2023-05-22T10:16
сша
россия
сергей рябков
в мире
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гипотетический выход США из Договора о СНВ не повлияет на позицию РФ по этому договору, в том числе в том, что касается добровольного соблюдения количественных ограничений на боезаряды и носители по нему, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На минувшей неделе группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны. Он указал, что Россия приостановила действие договора, но в добровольном порядке продолжает "придерживаться его главных количественных ограничений на боезаряды и носители". "Гипотетический выход Вашингтона из этого договора не повлияет на данную нашу позицию. А что касается тех или иных действий, которые мы можем и должны предпринять для обеспечения собственной безопасности - это и так делается. Так что посмотрим, что надумают политики в Вашингтоне, где, как мы отмечаем, на сегодня довольно много поводов для межпартийных разборок", - добавил Рябков.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей рябков, в мире, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД ответили на вопрос о возможном выходе США из ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: гипотетический выход США из ДСНВ не повлияет на позицию России
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гипотетический выход США из Договора о СНВ не повлияет на позицию РФ по этому договору, в том числе в том, что касается добровольного соблюдения количественных ограничений на боезаряды и носители по нему, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На минувшей неделе группа влиятельных сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил страны.
«
"Я думаю, что это элемент продолжающейся межпартийной борьбы в США. По большому счету, какие там будут приниматься решения по ДСНВ на сегодня - это внутреннее дело самих США", - отметил Рябков.
Он указал, что Россия приостановила действие договора, но в добровольном порядке продолжает "придерживаться его главных количественных ограничений на боезаряды и носители".
"Гипотетический выход Вашингтона из этого договора не повлияет на данную нашу позицию. А что касается тех или иных действий, которые мы можем и должны предпринять для обеспечения собственной безопасности - это и так делается. Так что посмотрим, что надумают политики в Вашингтоне, где, как мы отмечаем, на сегодня довольно много поводов для межпартийных разборок", - добавил Рябков.