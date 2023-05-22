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Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ - РИА Новости, 22.05.2023
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10:13 22.05.2023
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Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ
Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ
Между РФ и США сейчас нет никаких контактов по теме ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:13
2023-05-22T10:13
безопасность
россия
сша
нато
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Между РФ и США сейчас нет никаких контактов по теме ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос есть ли сейчас какие-то контакты между РФ и США по ДСНВ. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
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безопасность, россия, сша, нато, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Безопасность, Россия, США, НАТО, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: между Россией и США сейчас нет никаких контактов по ДСНВ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Между РФ и США сейчас нет никаких контактов по теме ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос есть ли сейчас какие-то контакты между РФ и США по ДСНВ.
«
"Периодически есть сигналы в режиме выставлений американских представителей на разных форумах. Мы фиксируем все это", - добавил Рябков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
 
БезопасностьРоссияСШАНАТОСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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