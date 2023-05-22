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Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ

Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ - РИА Новости, 22.05.2023

Рябков ответил на вопрос о контактах России и США по ДСНВ

Между РФ и США сейчас нет никаких контактов по теме ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:13

2023-05-22T10:13

2023-05-22T10:13

безопасность

россия

сша

нато

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Между РФ и США сейчас нет никаких контактов по теме ДСНВ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос есть ли сейчас какие-то контакты между РФ и США по ДСНВ. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, нато, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)