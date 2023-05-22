https://ria.ru/20230522/drg-1873484883.html
В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атаки украинской ДРГ
В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атаки украинской ДРГ - РИА Новости, 22.05.2023
В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атаки украинской ДРГ
Восемь человек пострадали в Белгородской области при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:04
2023-05-22T19:04
2023-05-22T21:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
грайворон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали в Белгородской области при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".Ранее он сообщал, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения."Восемь человек у нас ранено, по информации от министерства здравоохранения, министерства обороны. Погибших среди мирных жителей нет", - сказал Гладков.Утром в понедельник несколько населенных пунктов Грайворонского округа подверглись обстрелу украинских военных, который продолжался несколько часов. Мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями доставлены в районную больницу после обстрела села Глотово Грайворонского округа. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. После обстрела города Грайворон двое мужчин и одна женщина госпитализированы с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести. Детский сад в селе Замостье Грайворонского округа загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, медики оказали ей помощь на месте.
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873477963.html
https://ria.ru/20230522/peregovory-1873445065.html
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белгородская область, россия, украина, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
В Белгородской области восемь человек пострадали из-за атаки украинской ДРГ
Белгородский губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших при атаке украинской ДРГ