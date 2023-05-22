https://ria.ru/20230522/dozhd-1873314339.html

Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник

Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник - РИА Новости, 22.05.2023

Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник

Дождливая погода с грозой и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

москва

общество

московская область (подмосковье)

александр синенков

погода

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дождливая погода с грозой и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник в Москве будет облачно, ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Гроза ожидается преимущественно во второй половине дня, больше всего - на востоке Московской области. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 18-20 градусов, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса", - сказал Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный два-семь метров в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

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москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), александр синенков, погода