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Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник
Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник - РИА Новости, 22.05.2023
Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник
Дождливая погода с грозой и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:00
2023-05-22T08:00
2023-05-22T08:00
москва
общество
московская область (подмосковье)
александр синенков
погода
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дождливая погода с грозой и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник в Москве будет облачно, ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Гроза ожидается преимущественно во второй половине дня, больше всего - на востоке Московской области. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 18-20 градусов, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса", - сказал Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный два-семь метров в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московская область (подмосковье), александр синенков, погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков, Погода
Москвичам пообещали дождливую погоду в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидаются дожди, грозы и до плюс 20 градусов