В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом
В театры ДНР доставили первые фуры с реквизитом
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Новые костюмы, реквизит и оборудование доставили в ДНР в рамках акции "Общая сцена". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
«
"На прошлой неделе мы запустили масштабную акцию "Общая сцена". В рамках первого этапа 14 федеральных театров собрали более 1500 костюмов, реквизит для передачи в новые регионы", – поделилась Любимова.
Она отметила, что первые фуры с оборудованием и реквизитом уже добрались до театров.
«
"Первые фуры уже добрались к нашим друзьям. Костюмы и реквизит получили Горловский театр кукол, Донецкий республиканский академический молодежный театр. Кроме того, в рамках акции наши коллективы совместно с коллегами из новых регионов будут проводить спектакли. Первая премьера уже состоялась в Луганске – постановка "Царь-девица", – заключила министр культуры.
В благотворительной акции "Общая сцена" приняли участие федеральные театры. Они отправили коллегам из новых регионов все необходимое для спектаклей. На первом этапе передали более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 миллионов рублей.
В акции поучаствовали Большой театр, Малый театр, Театр Вахтангова, Театр Наций, Театр Образцова и многие другие. Проект стартовал 16 мая.