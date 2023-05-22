https://ria.ru/20230522/donetsk-1873386817.html

В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом

В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом - РИА Новости, 22.05.2023

В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом

Новые костюмы, реквизит и оборудование доставили в ДНР в рамках акции "Общая сцена". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:51

2023-05-22T12:51

2023-05-22T12:51

культура

донецкая область

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Новые костюмы, реквизит и оборудование доставили в ДНР в рамках акции "Общая сцена". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что первые фуры с оборудованием и реквизитом уже добрались до театров. В благотворительной акции "Общая сцена" приняли участие федеральные театры. Они отправили коллегам из новых регионов все необходимое для спектаклей. На первом этапе передали более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 миллионов рублей. В акции поучаствовали Большой театр, Малый театр, Театр Вахтангова, Театр Наций, Театр Образцова и многие другие. Проект стартовал 16 мая.

https://ria.ru/20230503/teatr-1869526585.html

донецкая область

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

донецкая область