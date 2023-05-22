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В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом - РИА Новости, 22.05.2023
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Культура
 
12:51 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/donetsk-1873386817.html
В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом
В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом - РИА Новости, 22.05.2023
В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом
Новые костюмы, реквизит и оборудование доставили в ДНР в рамках акции "Общая сцена". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:51
культура
донецкая область
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Новые костюмы, реквизит и оборудование доставили в ДНР в рамках акции "Общая сцена". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что первые фуры с оборудованием и реквизитом уже добрались до театров. В благотворительной акции "Общая сцена" приняли участие федеральные театры. Они отправили коллегам из новых регионов все необходимое для спектаклей. На первом этапе передали более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 миллионов рублей. В акции поучаствовали Большой театр, Малый театр, Театр Вахтангова, Театр Наций, Театр Образцова и многие другие. Проект стартовал 16 мая.
https://ria.ru/20230503/teatr-1869526585.html
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донецкая область
Культура, Донецкая область
В театры новых регионов доставили первые фуры с реквизитом

В театры ДНР доставили первые фуры с реквизитом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Новые костюмы, реквизит и оборудование доставили в ДНР в рамках акции "Общая сцена". Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
«
"На прошлой неделе мы запустили масштабную акцию "Общая сцена". В рамках первого этапа 14 федеральных театров собрали более 1500 костюмов, реквизит для передачи в новые регионы", – поделилась Любимова.
Она отметила, что первые фуры с оборудованием и реквизитом уже добрались до театров.
«

"Первые фуры уже добрались к нашим друзьям. Костюмы и реквизит получили Горловский театр кукол, Донецкий республиканский академический молодежный театр. Кроме того, в рамках акции наши коллективы совместно с коллегами из новых регионов будут проводить спектакли. Первая премьера уже состоялась в Луганске – постановка "Царь-девица", – заключила министр культуры.

В благотворительной акции "Общая сцена" приняли участие федеральные театры. Они отправили коллегам из новых регионов все необходимое для спектаклей. На первом этапе передали более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 миллионов рублей.
В акции поучаствовали Большой театр, Малый театр, Театр Вахтангова, Театр Наций, Театр Образцова и многие другие. Проект стартовал 16 мая.
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