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Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы - РИА Новости, 15.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:59 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/teatr-1871976857.html
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы - РИА Новости, 15.05.2023
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы
Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:59
2023-05-15T18:59
культура
новости культуры
донецкая народная республика
луганская народная республика
ольга любимова
малый театр
большой театр
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. Проект запустят 16 мая. Среди первых участников Большой, Малый, Александринский, Вахтанговский театры, РАМТ, театр драмы имени Волкова, Пушкинский театральный центр и другие."Рада, что проект "Общая сцена" получил большой отклик от коллег со всей страны. Сбор заявок продолжается. Сформирован перечень первой очереди костюмов, реквизита и оборудования для направления в театры ДНР, ЛНР и Херсонской области", — говорит Любимова.Ранее сообщалось, что театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.
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Культура, Новости культуры, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ольга Любимова, Малый театр, Большой театр, Александринский театр, Театр имени Е. Вахтангова, Херсонская область , Театр, Российский академический молодежный театр , Театр драмы имени Федора Волкова
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы

Театры направят более тысячи сценических средств учреждениям ДНР, ЛНР и Херсонской области

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова.
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"Федеральные и региональные театры направят более тысячи сценических средств (костюмы, реквизит, предметы бутафории, зрительские кресла, световое и звуковое оборудование) учреждениям ДНР, ЛНР и Херсонской области", — объяснила министр.
Проект запустят 16 мая. Среди первых участников Большой, Малый, Александринский, Вахтанговский театры, РАМТ, театр драмы имени Волкова, Пушкинский театральный центр и другие.
"Рада, что проект "Общая сцена" получил большой отклик от коллег со всей страны. Сбор заявок продолжается. Сформирован перечень первой очереди костюмов, реквизита и оборудования для направления в театры ДНР, ЛНР и Херсонской области", — говорит Любимова.
Ранее сообщалось, что театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.
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КультураНовости культурыДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОльга ЛюбимоваМалый театрБольшой театрАлександринский театрТеатр имени Е. ВахтанговаХерсонская областьТеатрРоссийский академический молодежный театрТеатр драмы имени Федора Волкова
 
 
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