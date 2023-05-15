https://ria.ru/20230515/teatr-1871976857.html

Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы

Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы - РИА Новости, 15.05.2023

Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы

Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:59

2023-05-15T18:59

2023-05-15T18:59

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. Проект запустят 16 мая. Среди первых участников Большой, Малый, Александринский, Вахтанговский театры, РАМТ, театр драмы имени Волкова, Пушкинский театральный центр и другие."Рада, что проект "Общая сцена" получил большой отклик от коллег со всей страны. Сбор заявок продолжается. Сформирован перечень первой очереди костюмов, реквизита и оборудования для направления в театры ДНР, ЛНР и Херсонской области", — говорит Любимова.Ранее сообщалось, что театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.

https://ria.ru/20230515/kino-1871764177.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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