https://ria.ru/20230515/teatr-1871976857.html
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы - РИА Новости, 15.05.2023
Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы
Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:59
2023-05-15T18:59
2023-05-15T18:59
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министерство культуры России запускает проект "Общая сцена", сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. Проект запустят 16 мая. Среди первых участников Большой, Малый, Александринский, Вахтанговский театры, РАМТ, театр драмы имени Волкова, Пушкинский театральный центр и другие."Рада, что проект "Общая сцена" получил большой отклик от коллег со всей страны. Сбор заявок продолжается. Сформирован перечень первой очереди костюмов, реквизита и оборудования для направления в театры ДНР, ЛНР и Херсонской области", — говорит Любимова.Ранее сообщалось, что театр Вахтангова запустил специальный сайт филиала во Владикавказе.
https://ria.ru/20230515/kino-1871764177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Федеральные театры направят помощь коллегам в новые регионы
Театры направят более тысячи сценических средств учреждениям ДНР, ЛНР и Херсонской области