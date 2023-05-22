https://ria.ru/20230522/dogovor-1873446954.html

Ереван и Баку согласовали еще две статьи проекта мирного договора

Ереван и Баку согласовали еще две статьи проекта мирного договора - РИА Новости, 22.05.2023

Ереван и Баку согласовали еще две статьи проекта мирного договора

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в понедельник, что во время его встреч в США с 1 по 4 мая с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым удалось... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:15

2023-05-22T16:15

2023-05-22T16:15

в мире

армения

ереван

азербайджан

джейхун байрамов

арарат мирзоян

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в понедельник, что во время его встреч в США с 1 по 4 мая с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым удалось согласовать две статьи проекта мирного договора между странами. "В Вашингтоне был также достигнут определенный прогресс, в том смысле, что удалось согласовать еще две статьи проекта мирного договора. По ряду других статей стал возможен прямой и искренний диалог, и могу сказать, что в результате этого разговора стороны лучше понимают озабоченность и намерения друг друга", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с британским министром по делам Европы Лео Дохерти. По его словам, вероятность достижения согласия по ряду других статей также есть. "Есть темы и статьи, по которым позиции сторон достаточно далеки друг от друга, они касаются самых сложных проблем. В этом направлении также прошли достаточно эффективные обсуждения... Для Армении принципиальна определенность в процессе делимитации границ", - сказал глава МИД. Он добавил, что ближе всего позиции сторон по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций. "Мы готовы и заинтересованы в разблокировании коммуникаций и считаем, что это должно произойти на основе суверенитета, правомочия, равенства обоюдности сторон", - заявил Мирзоян. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.

https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html

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в мире, армения, ереван, азербайджан, джейхун байрамов, арарат мирзоян, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе