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В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dnepropetrovsk-1873407364.html
В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света
В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 22.05.2023
В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света
Более 20 населенных пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:38
2023-05-22T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в понедельник в Telegram-канале министерства энергетики Украины. Ранее власти подконтрольного Киеву города Запорожье сообщали о частичном обесточивании города из-за вызванной перегрузкой аварийной ситуации на одном из энергообъектов. Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в некоторых регионах Украины.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" уточнили, что в Днепропетровском регионе были повреждены высоковольтные линии, что привело к отключению одной из электростанций в области, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). Отмечается, что по резервным схемам электрики уже смогли возобновить свет в Запорожье, где в понедельник было отключено электричество. В Днепропетровской области постепенно восстанавливается электроснабжение, пояснили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, днепропетровская область, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Укрэнерго
В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света

Минэнерго Украины: в Днепропетровской области обесточены более 20 населенных пунктов

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в понедельник в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«
"Есть повреждения сетевой инфраструктуры. В результате в Днепропетровской области было обесточено 24 населенных пункта. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее власти подконтрольного Киеву города Запорожье сообщали о частичном обесточивании города из-за вызванной перегрузкой аварийной ситуации на одном из энергообъектов. Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в некоторых регионах Украины.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" уточнили, что в Днепропетровском регионе были повреждены высоковольтные линии, что привело к отключению одной из электростанций в области, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). Отмечается, что по резервным схемам электрики уже смогли возобновить свет в Запорожье, где в понедельник было отключено электричество. В Днепропетровской области постепенно восстанавливается электроснабжение, пояснили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаУкрэнерго
 
 
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