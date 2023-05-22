https://ria.ru/20230522/dnepropetrovsk-1873407364.html

В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света

В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 22.05.2023

В Днепропетровской области более 20 населенных пунктов остались без света

Более 20 населенных пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:38

2023-05-22T13:38

2023-05-22T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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укрэнерго

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в понедельник в Telegram-канале министерства энергетики Украины. Ранее власти подконтрольного Киеву города Запорожье сообщали о частичном обесточивании города из-за вызванной перегрузкой аварийной ситуации на одном из энергообъектов. Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в некоторых регионах Украины.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" уточнили, что в Днепропетровском регионе были повреждены высоковольтные линии, что привело к отключению одной из электростанций в области, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). Отмечается, что по резервным схемам электрики уже смогли возобновить свет в Запорожье, где в понедельник было отключено электричество. В Днепропетровской области постепенно восстанавливается электроснабжение, пояснили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, укрэнерго