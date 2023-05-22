Рейтинг@Mail.ru
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 22.05.2023 (обновлено: 23:49 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева - РИА Новости, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
В Белгородской области продолжается контртеррористическая операция против проникшей в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:10
2023-05-22T23:49
специальная военная операция на украине
аналитика
киев
россия
белгородская область
ирина алкснис
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg
В Белгородской области продолжается контртеррористическая операция против проникшей в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.По большому счету текущие действия Киева и его западных патронов (без сомнения, те приложили руку к событиям сегодняшнего дня) максимально наглядно демонстрируют тупик, в котором оказались противники России в настоящий момент.Имеет ли данная украинская акция военный смысл? Да ни малейшего. Ее исход совершенно очевиден: диверсанты будут зачищены, а с учетом того что их заведомо послали на убой, те, кто выживут, могут считать себя большими счастливчиками.Реальная цель операции Киева носит исключительно медийный, пиарный и террористический (в смысле стремления посеять панику, запугать российское общество и тем самым повлиять на его отношение к происходящему) характер.Наиболее очевидным аспектом киевских планов, на который указал и Кремль, является попытка замылить потерю Артемовска (Бахмута). Но это только часть общей картины, поскольку для той стороны ситуация в целом выглядит безвыходной.Киев жизненно заинтересован в сохранении статус-кво — в первую очередь в смысле продолжения сидения на шее у трансатлантических партнеров. Но для этого ему надо демонстрировать успехи на военном поприще. А с этим как-то все не очень: и Артемовск потеряли, и контрнаступление, так давно и громко анонсируемое, все откладывается и откладывается, что порождает закономерные вопросы у спонсоров о его перспективах в принципе.В свою очередь, у Запада ситуация в определенном смысле даже хуже. За прошедшие почти полтора года он слишком многое поставил на победу — как военную, так и экономическую — над Россией. При этом, в отличие от прошлых своих военно-политических авантюр, теперь Запад не может себе позволить проиграть. Система его доминирования над миром уже сыпется с ускорением и абсолютно открыто. Никакие экстренные меры, принимаемые Вашингтоном в попытке принудить незападные страны к прежнему безропотному подчинению, не приносят существенного результата. В такой ситуации признание неудачи в "наказании" Москвы, на что затрачено столько сил, средств и ресурсов, может стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду, и уже идущий развал обернется стремительным крахом.Все это усугубляется обострением противоречий и конфликтов внутри самого Запада и его истеблишмента, а также нарастающими финансово-экономическими проблемами, с которыми не удается справиться привычными методами.В общем, Штаты и Европа успешно загнали себя в колодец, выбраться из которого можно только при помощи победы над Россией, что выглядит все более иллюзорно.Ничего удивительного в том, что было решено обратиться к проверенному способу, в котором Запад (да и Киев) достиг серьезных успехов, — к имитации с медийной раскруткой. Тридцать лет то, о чем вещал CNN, было реальностью для всего мира, а то, о чем он молчал, просто не существовало. Отправка ДРГ в Белгородскую область полностью соответствует данному подходу и может обеспечить столь нужную медиапобеду.Есть только одна проблема: Запад среди прочего стремительно теряет свою информационную монополию, особенно в незападной части мира. Киев тоже безусловно сможет использовать сегодняшние события, чтобы и дальше промывать мозги собственному населению. Вот только вся остальная планета живет в настоящем мире и принимает решения в соответствии с реальным положением вещей — последний год это очень хорошо доказал. И никакие сказки глобального медиамейнстрима, даже включенные на максимальную интенсивность, не превратят точечную самоубийственную операцию Киева в великую военную "перемогу" ВСУ.Более того, обращение к медиаинструментам для имитации желаемого результата только усиливает оторванность Запада от реальности и понимания действительных процессов. Ведь его идеологическая зашоренность и внешнеполитическая косность, которые так удивляют многих, являются побочным эффектом веры Запада в собственноручно создаваемые медиаиллюзии. К тому же много лет это на самом деле работало.А теперь перестало, но там этого так до сих пор и не поняли.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
киев
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d0fc17b4908bbbd08a00ea92e255f57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, киев, россия, белгородская область, ирина алкснис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Киев, Россия, Белгородская область, Ирина Алкснис, Вооруженные силы Украины

Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий стреляет по российским позициям
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
В Белгородской области продолжается контртеррористическая операция против проникшей в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.
По большому счету текущие действия Киева и его западных патронов (без сомнения, те приложили руку к событиям сегодняшнего дня) максимально наглядно демонстрируют тупик, в котором оказались противники России в настоящий момент.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Зеленский запросил мира — без России
19 мая, 08:00
Имеет ли данная украинская акция военный смысл? Да ни малейшего. Ее исход совершенно очевиден: диверсанты будут зачищены, а с учетом того что их заведомо послали на убой, те, кто выживут, могут считать себя большими счастливчиками.
Реальная цель операции Киева носит исключительно медийный, пиарный и террористический (в смысле стремления посеять панику, запугать российское общество и тем самым повлиять на его отношение к происходящему) характер.
Наиболее очевидным аспектом киевских планов, на который указал и Кремль, является попытка замылить потерю Артемовска (Бахмута). Но это только часть общей картины, поскольку для той стороны ситуация в целом выглядит безвыходной.
Киев жизненно заинтересован в сохранении статус-кво — в первую очередь в смысле продолжения сидения на шее у трансатлантических партнеров. Но для этого ему надо демонстрировать успехи на военном поприще. А с этим как-то все не очень: и Артемовск потеряли, и контрнаступление, так давно и громко анонсируемое, все откладывается и откладывается, что порождает закономерные вопросы у спонсоров о его перспективах в принципе.
В свою очередь, у Запада ситуация в определенном смысле даже хуже. За прошедшие почти полтора года он слишком многое поставил на победу — как военную, так и экономическую — над Россией. При этом, в отличие от прошлых своих военно-политических авантюр, теперь Запад не может себе позволить проиграть. Система его доминирования над миром уже сыпется с ускорением и абсолютно открыто. Никакие экстренные меры, принимаемые Вашингтоном в попытке принудить незападные страны к прежнему безропотному подчинению, не приносят существенного результата. В такой ситуации признание неудачи в "наказании" Москвы, на что затрачено столько сил, средств и ресурсов, может стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду, и уже идущий развал обернется стремительным крахом.
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Россия освободила Артемовск. Он же Бахмут
21 мая, 17:09
Все это усугубляется обострением противоречий и конфликтов внутри самого Запада и его истеблишмента, а также нарастающими финансово-экономическими проблемами, с которыми не удается справиться привычными методами.
В общем, Штаты и Европа успешно загнали себя в колодец, выбраться из которого можно только при помощи победы над Россией, что выглядит все более иллюзорно.
Ничего удивительного в том, что было решено обратиться к проверенному способу, в котором Запад (да и Киев) достиг серьезных успехов, — к имитации с медийной раскруткой. Тридцать лет то, о чем вещал CNN, было реальностью для всего мира, а то, о чем он молчал, просто не существовало. Отправка ДРГ в Белгородскую область полностью соответствует данному подходу и может обеспечить столь нужную медиапобеду.
Есть только одна проблема: Запад среди прочего стремительно теряет свою информационную монополию, особенно в незападной части мира. Киев тоже безусловно сможет использовать сегодняшние события, чтобы и дальше промывать мозги собственному населению. Вот только вся остальная планета живет в настоящем мире и принимает решения в соответствии с реальным положением вещей — последний год это очень хорошо доказал. И никакие сказки глобального медиамейнстрима, даже включенные на максимальную интенсивность, не превратят точечную самоубийственную операцию Киева в великую военную "перемогу" ВСУ.
Более того, обращение к медиаинструментам для имитации желаемого результата только усиливает оторванность Запада от реальности и понимания действительных процессов. Ведь его идеологическая зашоренность и внешнеполитическая косность, которые так удивляют многих, являются побочным эффектом веры Запада в собственноручно создаваемые медиаиллюзии. К тому же много лет это на самом деле работало.
А теперь перестало, но там этого так до сих пор и не поняли.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаКиевРоссияБелгородская областьИрина АлкснисВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала