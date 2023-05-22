https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева

Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева - РИА Новости, 22.05.2023

Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева

В Белгородской области продолжается контртеррористическая операция против проникшей в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T23:10

2023-05-22T23:10

2023-05-22T23:49

специальная военная операция на украине

аналитика

киев

россия

белгородская область

ирина алкснис

вооруженные силы украины

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В Белгородской области продолжается контртеррористическая операция против проникшей в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.По большому счету текущие действия Киева и его западных патронов (без сомнения, те приложили руку к событиям сегодняшнего дня) максимально наглядно демонстрируют тупик, в котором оказались противники России в настоящий момент.Имеет ли данная украинская акция военный смысл? Да ни малейшего. Ее исход совершенно очевиден: диверсанты будут зачищены, а с учетом того что их заведомо послали на убой, те, кто выживут, могут считать себя большими счастливчиками.Реальная цель операции Киева носит исключительно медийный, пиарный и террористический (в смысле стремления посеять панику, запугать российское общество и тем самым повлиять на его отношение к происходящему) характер.Наиболее очевидным аспектом киевских планов, на который указал и Кремль, является попытка замылить потерю Артемовска (Бахмута). Но это только часть общей картины, поскольку для той стороны ситуация в целом выглядит безвыходной.Киев жизненно заинтересован в сохранении статус-кво — в первую очередь в смысле продолжения сидения на шее у трансатлантических партнеров. Но для этого ему надо демонстрировать успехи на военном поприще. А с этим как-то все не очень: и Артемовск потеряли, и контрнаступление, так давно и громко анонсируемое, все откладывается и откладывается, что порождает закономерные вопросы у спонсоров о его перспективах в принципе.В свою очередь, у Запада ситуация в определенном смысле даже хуже. За прошедшие почти полтора года он слишком многое поставил на победу — как военную, так и экономическую — над Россией. При этом, в отличие от прошлых своих военно-политических авантюр, теперь Запад не может себе позволить проиграть. Система его доминирования над миром уже сыпется с ускорением и абсолютно открыто. Никакие экстренные меры, принимаемые Вашингтоном в попытке принудить незападные страны к прежнему безропотному подчинению, не приносят существенного результата. В такой ситуации признание неудачи в "наказании" Москвы, на что затрачено столько сил, средств и ресурсов, может стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду, и уже идущий развал обернется стремительным крахом.Все это усугубляется обострением противоречий и конфликтов внутри самого Запада и его истеблишмента, а также нарастающими финансово-экономическими проблемами, с которыми не удается справиться привычными методами.В общем, Штаты и Европа успешно загнали себя в колодец, выбраться из которого можно только при помощи победы над Россией, что выглядит все более иллюзорно.Ничего удивительного в том, что было решено обратиться к проверенному способу, в котором Запад (да и Киев) достиг серьезных успехов, — к имитации с медийной раскруткой. Тридцать лет то, о чем вещал CNN, было реальностью для всего мира, а то, о чем он молчал, просто не существовало. Отправка ДРГ в Белгородскую область полностью соответствует данному подходу и может обеспечить столь нужную медиапобеду.Есть только одна проблема: Запад среди прочего стремительно теряет свою информационную монополию, особенно в незападной части мира. Киев тоже безусловно сможет использовать сегодняшние события, чтобы и дальше промывать мозги собственному населению. Вот только вся остальная планета живет в настоящем мире и принимает решения в соответствии с реальным положением вещей — последний год это очень хорошо доказал. И никакие сказки глобального медиамейнстрима, даже включенные на максимальную интенсивность, не превратят точечную самоубийственную операцию Киева в великую военную "перемогу" ВСУ.Более того, обращение к медиаинструментам для имитации желаемого результата только усиливает оторванность Запада от реальности и понимания действительных процессов. Ведь его идеологическая зашоренность и внешнеполитическая косность, которые так удивляют многих, являются побочным эффектом веры Запада в собственноручно создаваемые медиаиллюзии. К тому же много лет это на самом деле работало.А теперь перестало, но там этого так до сих пор и не поняли.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

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аналитика, киев, россия, белгородская область, ирина алкснис, вооруженные силы украины