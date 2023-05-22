https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html

В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области

В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023

В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области

Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:33

2023-05-22T15:33

2023-05-22T16:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

артемовск

происшествия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о проникновении диверсантов."Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — добавил пресс-секретарь.Об украинской ДРГ, вторгшейся сегодня в Грайворонский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия принимают все меры по ликвидации противника.С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины, пострадали два человека — мужчина и женщина. Кроме того, жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.

https://ria.ru/20230522/obstrel-1873379595.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

белгородская область

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, артемовск, происшествия