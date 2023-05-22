https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области
Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:33
2023-05-22T15:33
2023-05-22T16:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
артемовск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873439393_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_a0fa6c3561ca5a8f655d851f82d40e6d.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о проникновении диверсантов."Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — добавил пресс-секретарь.Об украинской ДРГ, вторгшейся сегодня в Грайворонский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия принимают все меры по ликвидации противника.С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины, пострадали два человека — мужчина и женщина. Кроме того, жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873379595.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
белгородская область
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873439393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1018b00f9d683345324ead124bf762b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, артемовск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Артемовск, Происшествия
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области
Песков назвал целью диверсий под Белгородом попытку отвлечь внимание от Артемовска
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", — сказал он.
По словам Пескова, Минобороны, ФСБ
и Погранслужба доложили Владимиру Путину
о проникновении диверсантов.
"Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — добавил пресс-секретарь.
ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область
Об украинской ДРГ, вторгшейся сегодня в Грайворонский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия принимают все меры по ликвидации противника.
С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины
, пострадали два человека — мужчина и женщина. Кроме того, жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
Россия освободила Артемовск. Он же Бахмут