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В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 22.05.2023 (обновлено: 16:05 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области
Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:33
2023-05-22T16:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
артемовск
происшествия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о проникновении диверсантов."Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — добавил пресс-секретарь.Об украинской ДРГ, вторгшейся сегодня в Грайворонский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия принимают все меры по ликвидации противника.С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины, пострадали два человека — мужчина и женщина. Кроме того, жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873379595.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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белгородская область, артемовск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Артемовск, Происшествия
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области

Песков назвал целью диверсий под Белгородом попытку отвлечь внимание от Артемовска

© AFP 2023 / OLEKSANDR GIMANOVУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / OLEKSANDR GIMANOV
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", — сказал он.

По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о проникновении диверсантов.
"Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — добавил пресс-секретарь.
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Об украинской ДРГ, вторгшейся сегодня в Грайворонский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что военные, пограничники, ФСБ и Росгвардия принимают все меры по ликвидации противника.
С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины, пострадали два человека — мужчина и женщина. Кроме того, жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
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