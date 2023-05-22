https://ria.ru/20230522/diversanty-1873421745.html

В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ

В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ - РИА Новости, 22.05.2023

В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ

На территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:23

2023-05-22T14:23

2023-05-22T15:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. На территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", — написал он, пообещав сообщать о подробностях.С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. По информации губернатора, пострадали два человека — женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.Город Грайворон находится в пяти километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка шести тысяч человек. Украинские войска часто обстреливают этот район.Второго марта украинская ДРГ проникла на территорию Климовского района Брянской области. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик. Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230522/shebekino-1873393417.html

белгородская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)