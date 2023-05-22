Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 22.05.2023 (обновлено: 15:42 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/diversanty-1873421745.html
В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ
В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ - РИА Новости, 22.05.2023
В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ
На территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:23
2023-05-22T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784847987_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_2df435659c07e01629890d522efc6099.jpg
БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. На территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", — написал он, пообещав сообщать о подробностях.С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. По информации губернатора, пострадали два человека — женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.Город Грайворон находится в пяти километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка шести тысяч человек. Украинские войска часто обстреливают этот район.Второго марта украинская ДРГ проникла на территорию Климовского района Брянской области. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик. Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230522/shebekino-1873393417.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784847987_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_90727c56dc7a1d8cf9c7ca3811a2514d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области ликвидируют украинскую ДРГ

Белгородский губернатор Гладков заявил о проникнувшей в Грайворонский округ украинской ДРГ

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Центра специального назначения ФСБ
Бойцы Центра специального назначения ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Центра специального назначения ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. На территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Российской Федерации вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", — написал он, пообещав сообщать о подробностях.
С утра Грайворонский городской округ в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. По информации губернатора, пострадали два человека — женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.
Город Грайворон находится в пяти километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка шести тысяч человек. Украинские войска часто обстреливают этот район.
Второго марта украинская ДРГ проникла на территорию Климовского района Брянской области. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, получил ранение десятилетний мальчик. Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Шебекино
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала