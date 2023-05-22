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Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией - РИА Новости, 22.05.2023
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15:28 22.05.2023
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Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией
Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией - РИА Новости, 22.05.2023
Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией
Британский министр по делам Европы Лео Дохерти заявил в понедельник, что в 2023 году планируется начать стратегический диалог между Лондоном и Ереваном. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:28
2023-05-22T15:28
в мире
армения
великобритания
арарат мирзоян
европа
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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Британский министр по делам Европы Лео Дохерти заявил в понедельник, что в 2023 году планируется начать стратегический диалог между Лондоном и Ереваном. "Мы пытаемся укрепить сотрудничество Великобритании с Арменией, и очень рад сообщить, что будет дан старт стратегическому диалогу (между двумя странами - ред.), который, мы надеемся, пройдет во второй половине года", - сказал британский чиновник на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Он выразил надежду, что стратегический диалог будет эффективным и расширит рамки сотрудничества.
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в мире, армения, великобритания, арарат мирзоян, европа
В мире, Армения, Великобритания, Арарат Мирзоян, Европа
Великобритания анонсировала старт стратегического диалога с Арменией

Представитель Великобритании Дохерти анонсировал старт стратегического диалога с Арменией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Британский министр по делам Европы Лео Дохерти заявил в понедельник, что в 2023 году планируется начать стратегический диалог между Лондоном и Ереваном.
"Мы пытаемся укрепить сотрудничество Великобритании с Арменией, и очень рад сообщить, что будет дан старт стратегическому диалогу (между двумя странами - ред.), который, мы надеемся, пройдет во второй половине года", - сказал британский чиновник на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Он выразил надежду, что стратегический диалог будет эффективным и расширит рамки сотрудничества.
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