https://ria.ru/20230522/chuma-1873481829.html
В Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
В Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней - РИА Новости, 22.05.2023
В Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сосново-Мазинском муниципальном образовании, которое включает в себя семь сел, из-за выявления очага... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:46
2023-05-22T18:46
2023-05-22T18:49
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сосново-Мазинском муниципальном образовании, которое включает в себя семь сел, из-за выявления очага африканской чумы свиней (АЧС) на свинокомплексе, где уничтожению подлежат 8 тысяч свиней, сообщил глава района Алик Сабрига. "В Хвалынском свинокомплексе села Акатная Маза - африканская чума свиней - объявлен карантин и ЧС, 8 тысяч поголовья должно быть уничтожено. Хорошо, что животные застрахованы, и предприятие пострадает минимально. Сейчас уже определены площадки для сжигания погибших животных. На территории села Акатная Маза установлен карантин, а в Сосново-Мазинском муниципальном образовании введен режим ЧС с 22 мая. Соответственно будет проводиться комплекс мер по дезинфекции, установленный правилами ветеринарного надзора. На данный момент запрещено посещение заражённой зоны. Территория свинокомплекса закрыта", - написал Сабрига в своем телеграм-канале. По данным районной администрации, в состав Сосново-Мазинского муниципального образования входят села Сосновая Маза, Акатная Маза, Дубовый Гай, Елховка, Ульянино, Горюши и железнодорожный разъезд Дубовый Гай. Управление ветеринарии правительства региона уточняет, что заболевание АЧС по результатам лабораторных исследований выявили на территории обособленного подразделения "Акатная Маза" ООО "Свинокомплекс Хвалынский" (входит в российский агрохолдинг "Копитания"). "Постановлением губернатора области с 20 мая введен карантин. На территории очага и угрожаемой зоны ограничено перемещение людей и животных. Региональной ветеринарной службой совместно с другими ведомствами проводится работа по купированию и недопущению распространения инфекции за пределы свинокомплекса", - говорится в сообщении. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, саратовская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Саратовская область
В Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
В Саратовской области ввели режим ЧС в семи селах из-за африканской чумы свиней
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости.
Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сосново-Мазинском муниципальном образовании, которое включает в себя семь сел, из-за выявления очага африканской чумы свиней (АЧС) на свинокомплексе, где уничтожению подлежат 8 тысяч свиней, сообщил глава района Алик Сабрига
.
"В Хвалынском свинокомплексе села Акатная Маза - африканская чума свиней - объявлен карантин и ЧС, 8 тысяч поголовья должно быть уничтожено. Хорошо, что животные застрахованы, и предприятие пострадает минимально. Сейчас уже определены площадки для сжигания погибших животных. На территории села Акатная Маза установлен карантин, а в Сосново-Мазинском муниципальном образовании введен режим ЧС с 22 мая. Соответственно будет проводиться комплекс мер по дезинфекции, установленный правилами ветеринарного надзора. На данный момент запрещено посещение заражённой зоны. Территория свинокомплекса закрыта", - написал Сабрига в своем телеграм-канале.
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По данным районной администрации, в состав Сосново-Мазинского муниципального образования входят села Сосновая Маза, Акатная Маза, Дубовый Гай, Елховка, Ульянино, Горюши и железнодорожный разъезд Дубовый Гай.
Управление ветеринарии правительства региона уточняет, что заболевание АЧС по результатам лабораторных исследований выявили на территории обособленного подразделения "Акатная Маза" ООО "Свинокомплекс Хвалынский" (входит в российский агрохолдинг "Копитания"). "Постановлением губернатора области с 20 мая введен карантин. На территории очага и угрожаемой зоны ограничено перемещение людей и животных. Региональной ветеринарной службой совместно с другими ведомствами проводится работа по купированию и недопущению распространения инфекции за пределы свинокомплекса", - говорится в сообщении.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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