https://ria.ru/20230522/chertenok-1873306079.html
"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета
"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета - РИА Новости, 22.05.2023
"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:37
2023-05-22T03:37
2023-05-22T10:16
в мире
украина
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину.В своем обращении из самолета Зеленский поблагодарил участников саммита G7 в Хиросиме и заявил о "взаимопонимании с мировым большинством по каждому из важных для Украины пунктов". Эти слова вызвали бурю недовольства среди пользователей Сети."Ах, наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. Или на другую остановку в туре "трусливо прячущихся и попрошайничающих"?" — написал один из комментаторов."Лучше расскажи нам о Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.), Зеля", — добавил другой."Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско", — поддержал третий."Я удивлюсь, если все это для тебя закончится хорошо, Зеленский", — поделился мнением еще один пользователь.Саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. Владимир Зеленский участвовал в рабочей сессии по Украине, а также провел несколько двусторонних встреч.
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, g7
В мире, Украина, Владимир Зеленский, G7
"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета
Пользователи Twitter назвали слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран ложью
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину.
В своем обращении из самолета Зеленский поблагодарил участников саммита G7
в Хиросиме
и заявил о "взаимопонимании с мировым большинством по каждому из важных для Украины пунктов". Эти слова вызвали бурю недовольства среди пользователей Сети.
"Ах, наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. Или на другую остановку в туре "трусливо прячущихся и попрошайничающих"?" — написал один из комментаторов.
"Лучше расскажи нам о Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.), Зеля", — добавил другой.
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"Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско", — поддержал третий.
"Я удивлюсь, если все это для тебя закончится хорошо, Зеленский", — поделился мнением еще один пользователь.
«
"Пришло время заниматься своими делами, оставить нас в покое, самим оплачивать счета и сражаться в собственных битвах! Ты не тот невинный лидер, за которого себя выдаешь!"— заключили участники дискуссии.
Саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. Владимир Зеленский участвовал в рабочей сессии по Украине, а также провел несколько двусторонних встреч.
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