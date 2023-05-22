https://ria.ru/20230522/chertenok-1873306079.html

"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета

"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета - РИА Новости, 22.05.2023

"Зеленый чертенок". В Сети ужаснулись обращению Зеленского из самолета

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:37

2023-05-22T03:37

2023-05-22T10:16

в мире

украина

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину.В своем обращении из самолета Зеленский поблагодарил участников саммита G7 в Хиросиме и заявил о "взаимопонимании с мировым большинством по каждому из важных для Украины пунктов". Эти слова вызвали бурю недовольства среди пользователей Сети."Ах, наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. Или на другую остановку в туре "трусливо прячущихся и попрошайничающих"?" — написал один из комментаторов."Лучше расскажи нам о Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.), Зеля", — добавил другой."Ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско", — поддержал третий."Я удивлюсь, если все это для тебя закончится хорошо, Зеленский", — поделился мнением еще один пользователь.Саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. Владимир Зеленский участвовал в рабочей сессии по Украине, а также провел несколько двусторонних встреч.

https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html

https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, g7