https://ria.ru/20230522/butin-1873395118.html

Биография Сергея Бутина

Биография Сергея Бутина - РИА Новости, 22.05.2023

Биография Сергея Бутина

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Владимирович Бутин родился в 1964 году. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:00

2023-05-22T13:00

2023-05-22T13:00

справки

россия

япония

сергей бутин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Владимирович Бутин родился в 1964 году.В 1987 году окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.С 1996 года работает в системе министерства иностранных дел (МИД) России.Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.В период 2010-2011 годов – генеральный консул России в Ниигате (Япония).С 2011 по 2013 год был советником-посланником посольства России в Японии.С 2013 по 2017 год – заместитель директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра.С августа 2017 года занимал должность директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра. 22 мая 2023 года указом президента России Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2020). http://kremlin.ru/acts/bank/45585Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом Дружбы (2018). Почетный работник министерства иностранных дел России.Владеет японским и английским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, япония, сергей бутин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)