Рейтинг@Mail.ru
Биография Сергея Бутина - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/butin-1873395118.html
Биография Сергея Бутина
Биография Сергея Бутина - РИА Новости, 22.05.2023
Биография Сергея Бутина
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Владимирович Бутин родился в 1964 году. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:00
2023-05-22T13:00
справки
россия
япония
сергей бутин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873382742_0:15:600:353_1920x0_80_0_0_35d4c2823902531d21fdd06a66428599.jpg
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Владимирович Бутин родился в 1964 году.В 1987 году окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.С 1996 года работает в системе министерства иностранных дел (МИД) России.Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.В период 2010-2011 годов – генеральный консул России в Ниигате (Япония).С 2011 по 2013 год был советником-посланником посольства России в Японии.С 2013 по 2017 год – заместитель директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра.С августа 2017 года занимал должность директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра. 22 мая 2023 года указом президента России Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2020). http://kremlin.ru/acts/bank/45585Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом Дружбы (2018). Почетный работник министерства иностранных дел России.Владеет японским и английским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873382742_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_1dfdc16cd4ad853b35dec014b8b00379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, япония, сергей бутин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Справки, Россия, Япония, Сергей Бутин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)

Биография Сергея Бутина

© Фото : МИД РФСергей Бутин
Сергей Бутин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : МИД РФ
Читать ria.ru в
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Владимирович Бутин родился в 1964 году.
В 1987 году окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1996 года работает в системе министерства иностранных дел (МИД) России.
Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.
В период 2010-2011 годов – генеральный консул России в Ниигате (Япония).
С 2011 по 2013 год был советником-посланником посольства России в Японии.
С 2013 по 2017 год – заместитель директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра.
С августа 2017 года занимал должность директора Генерального секретариата (Департамента), руководитель Секретариата министра.
22 мая 2023 года указом президента России Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел РФ.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2020). http://kremlin.ru/acts/bank/45585
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом Дружбы (2018). Почетный работник министерства иностранных дел России.
Владеет японским и английским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияЯпонияСергей БутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала