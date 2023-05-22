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Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД - РИА Новости, 22.05.2023
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12:18 22.05.2023 (обновлено: 17:05 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/butin-1873381987.html
Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД
Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД - РИА Новости, 22.05.2023
Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД
Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:18
2023-05-22T17:05
политика
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей бутин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Бутин занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 — занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017-го он занимал должность директора генерального секретариата МИД.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.Также в понедельник был опубликован отдельный указ о некоторых изменениях в организационной структуре министерства. Уточняется, что в МИД разрешено иметь десять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного генерального директора МИД, а также 43 департамента по основным направлениям деятельности министерства и два отдела.Одновременно из реестра должностей исключена позиция заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму. В пятницу указом Владимира Путина с этого поста был освобожден Олег Сыромолотов.
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политика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей бутин
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Бутин
Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД

Президент Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел России

© Фото : МИД РФСергей Бутин
Сергей Бутин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : МИД РФ
Сергей Бутин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Бутин занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 — занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017-го он занимал должность директора генерального секретариата МИД.
«

"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
Также в понедельник был опубликован отдельный указ о некоторых изменениях в организационной структуре министерства. Уточняется, что в МИД разрешено иметь десять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного генерального директора МИД, а также 43 департамента по основным направлениям деятельности министерства и два отдела.
Одновременно из реестра должностей исключена позиция заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму. В пятницу указом Владимира Путина с этого поста был освобожден Олег Сыромолотов.
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Бутин
 
 
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