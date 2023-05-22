https://ria.ru/20230522/butin-1873381987.html

Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД

Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД - РИА Новости, 22.05.2023

Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:18

2023-05-22T12:18

2023-05-22T17:05

политика

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей бутин

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Бутин занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 — занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017-го он занимал должность директора генерального секретариата МИД.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.Также в понедельник был опубликован отдельный указ о некоторых изменениях в организационной структуре министерства. Уточняется, что в МИД разрешено иметь десять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного генерального директора МИД, а также 43 департамента по основным направлениям деятельности министерства и два отдела.Одновременно из реестра должностей исключена позиция заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму. В пятницу указом Владимира Путина с этого поста был освобожден Олег Сыромолотов.

https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872848337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей бутин