Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД
Президент Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел России
Сергей Бутин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Бутин занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 — занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017-го он занимал должность директора генерального секретариата МИД.
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"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
Также в понедельник был опубликован отдельный указ о некоторых изменениях в организационной структуре министерства. Уточняется, что в МИД разрешено иметь десять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного генерального директора МИД, а также 43 департамента по основным направлениям деятельности министерства и два отдела.
Одновременно из реестра должностей исключена позиция заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму. В пятницу указом Владимира Путина с этого поста был освобожден Олег Сыромолотов.