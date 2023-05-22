https://ria.ru/20230522/bumaga-1873301302.html

Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ

Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ

Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T01:00

2023-05-22T01:00

2023-05-22T01:36

германия

бундесвер германии

в мире

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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL. Уточняется, что на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. При этом механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, и в этой связи товар не подходит для универсальных диспансеров. Торги продлятся до конца мая текущего года. "В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика. Однако туалетная бумага первой компании не может быть использована в универсальном гигиеническом диспенсере", - пояснил представитель Федерального управления инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг бундесвера в ответ на запрос RTL. Отмечается, что туалетная бумага не единственный товар, который можно купить у бундесвера - в продаже также картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.

https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html

https://ria.ru/20230331/bundesver-1861998778.html

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