https://ria.ru/20230522/bumaga-1873301302.html
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ
Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T01:00
2023-05-22T01:00
2023-05-22T01:36
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL. Уточняется, что на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. При этом механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, и в этой связи товар не подходит для универсальных диспансеров. Торги продлятся до конца мая текущего года. "В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика. Однако туалетная бумага первой компании не может быть использована в универсальном гигиеническом диспенсере", - пояснил представитель Федерального управления инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг бундесвера в ответ на запрос RTL. Отмечается, что туалетная бумага не единственный товар, который можно купить у бундесвера - в продаже также картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.
https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html
https://ria.ru/20230331/bundesver-1861998778.html
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германия, бундесвер германии, в мире
Германия, Бундесвер Германии, В мире
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ
RTL: Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости.
Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL
.
Уточняется, что на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. При этом механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, и в этой связи товар не подходит для универсальных диспансеров. Торги продлятся до конца мая текущего года.
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"В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика. Однако туалетная бумага первой компании не может быть использована в универсальном гигиеническом диспенсере", - пояснил представитель Федерального управления инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг бундесвера в ответ на запрос RTL.
Отмечается, что туалетная бумага не единственный товар, который можно купить у бундесвера - в продаже также картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.
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