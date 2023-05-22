Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 22.05.2023 (обновлено: 01:36 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/bumaga-1873301302.html
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ
Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T01:00
2023-05-22T01:36
германия
бундесвер германии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812393837_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_d762401631916659238cbe473503e0d1.jpg
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL. Уточняется, что на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. При этом механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, и в этой связи товар не подходит для универсальных диспансеров. Торги продлятся до конца мая текущего года. "В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика. Однако туалетная бумага первой компании не может быть использована в универсальном гигиеническом диспенсере", - пояснил представитель Федерального управления инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг бундесвера в ответ на запрос RTL. Отмечается, что туалетная бумага не единственный товар, который можно купить у бундесвера - в продаже также картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.
https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html
https://ria.ru/20230331/bundesver-1861998778.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812393837_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f4e43a28b3fc1596e8e183a65f0f24a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, бундесвер германии, в мире
Германия, Бундесвер Германии, В мире
Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу, сообщают СМИ

RTL: Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага
© Pexels/Anna Shvets
Туалетная бумага. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, сообщил немецкий телеканал RTL.
Уточняется, что на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. При этом механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, и в этой связи товар не подходит для универсальных диспансеров. Торги продлятся до конца мая текущего года.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос
Вчера, 17:19
"В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика. Однако туалетная бумага первой компании не может быть использована в универсальном гигиеническом диспенсере", - пояснил представитель Федерального управления инфраструктуры, охраны окружающей среды и услуг бундесвера в ответ на запрос RTL.
Отмечается, что туалетная бумага не единственный товар, который можно купить у бундесвера - в продаже также картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
СМИ: бундесвер израсходовал бюджет на закупку запчастей в текущем году
31 марта, 00:40
 
ГерманияБундесвер ГерманииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала