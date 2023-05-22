Рейтинг@Mail.ru
Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/brexit-1873452248.html
Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос
Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2023
Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос
Более половины британцев считают, что решение Великобритании выйти из Евросоюза было ошибкой, показали результаты опроса британской исследовательской компании... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:34
2023-05-22T16:34
в мире
великобритания
евросоюз
brexit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590965526_0:94:2854:1699_1920x0_80_0_0_cda4df780daf9424fdca6dd68b80ed05.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более половины британцев считают, что решение Великобритании выйти из Евросоюза было ошибкой, показали результаты опроса британской исследовательской компании YouGov. По результатам опроса, 56% граждан заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС. 31% британцев высказались за Brexit. При этом, 62% опрошенных считают, что пока для Великобритании Brexit скорее провален, нежели успешен. А 72% населения уверены, что правительство страны плохо справляется с выходом Великобритании из ЕС. Опрос проводился 17-18 мая. В нем приняли участие 2009 человек. Данные о погрешности не приводятся. Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
https://ria.ru/20230413/brexit-1865117195.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590965526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ea7f3d88527c4a422ea8a5e64b7e571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, евросоюз, brexit
В мире, Великобритания, Евросоюз, Brexit
Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос

YouGov: больше половины британцев считают выход Великобритании из Евросоюза ошибкой

© AP Photo / Ben StansallЭкс-премьер Великобритании Борис Джонсон с табличкой "Get Brexit Done"
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон с табличкой Get Brexit Done - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Ben Stansall
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон с табличкой "Get Brexit Done". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более половины британцев считают, что решение Великобритании выйти из Евросоюза было ошибкой, показали результаты опроса британской исследовательской компании YouGov.
По результатам опроса, 56% граждан заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС. 31% британцев высказались за Brexit.
При этом, 62% опрошенных считают, что пока для Великобритании Brexit скорее провален, нежели успешен. А 72% населения уверены, что правительство страны плохо справляется с выходом Великобритании из ЕС.
Опрос проводился 17-18 мая. В нем приняли участие 2009 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Сунак назвал Британию сверхдержавой даже после выхода из ЕС
13 апреля, 17:16
 
В миреВеликобританияЕвросоюзBrexit
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала