https://ria.ru/20230522/brexit-1873452248.html

Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос

Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2023

Больше половины британцев назвали Brexit ошибкой, показал опрос

Более половины британцев считают, что решение Великобритании выйти из Евросоюза было ошибкой, показали результаты опроса британской исследовательской компании... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:34

2023-05-22T16:34

2023-05-22T16:34

в мире

великобритания

евросоюз

brexit

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более половины британцев считают, что решение Великобритании выйти из Евросоюза было ошибкой, показали результаты опроса британской исследовательской компании YouGov. По результатам опроса, 56% граждан заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС. 31% британцев высказались за Brexit. При этом, 62% опрошенных считают, что пока для Великобритании Brexit скорее провален, нежели успешен. А 72% населения уверены, что правительство страны плохо справляется с выходом Великобритании из ЕС. Опрос проводился 17-18 мая. В нем приняли участие 2009 человек. Данные о погрешности не приводятся. Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20230413/brexit-1865117195.html

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в мире, великобритания, евросоюз, brexit