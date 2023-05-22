https://ria.ru/20230522/bosniya-1873307925.html
Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России
Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России - РИА Новости, 22.05.2023
Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России
Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T04:47
2023-05-22T04:47
2023-05-22T09:40
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южный поток
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. "После одобрения со стороны совета министров следующая инстанция – это президиум Боснии и Герцеговины. По нашей информации, два члена президиума уже заявили, что они не поддержат данное решение. В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получили добро на реализацию инициативы", - добавил Перович. Также, уточнил он, планируется формирование рабочей группы, в которую входит и он сам. "Технически у нас все подготовлено. Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос "Южного потока", который впоследствии закрылся", - подчеркнул он. Ранее министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки. РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>
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сербия, россия, украина, турецкий поток, южный поток, в мире
Сербия, Россия, Украина, Турецкий поток, Южный поток, В мире
Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России
Представительство Республики Сербской: в БиГ начнут переговоры о газопроводе из России
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.
«
"Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс. То есть раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии Россия - Босния и Герцеговина, но сейчас - нет. Мы будем вести переговоры с Сербией, поскольку мы будем подсоединены к трубопроводной транзитной системе Сербии", - сказал он.
"После одобрения со стороны совета министров следующая инстанция – это президиум Боснии и Герцеговины. По нашей информации, два члена президиума уже заявили, что они не поддержат данное решение. В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получили добро на реализацию инициативы", - добавил Перович.
Также, уточнил он, планируется формирование рабочей группы, в которую входит и он сам. "Технически у нас все подготовлено. Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос "Южного потока", который впоследствии закрылся", - подчеркнул он.
Ранее министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии
и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.
РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию
из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской
, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.
Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая