https://ria.ru/20230522/bosniya-1873307925.html

Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России

Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России - РИА Новости, 22.05.2023

Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России

Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T04:47

2023-05-22T04:47

2023-05-22T09:40

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович. "После одобрения со стороны совета министров следующая инстанция – это президиум Боснии и Герцеговины. По нашей информации, два члена президиума уже заявили, что они не поддержат данное решение. В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получили добро на реализацию инициативы", - добавил Перович. Также, уточнил он, планируется формирование рабочей группы, в которую входит и он сам. "Технически у нас все подготовлено. Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос "Южного потока", который впоследствии закрылся", - подчеркнул он. Ранее министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич сообщил РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской БиГ, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии и который будет принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки. РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров. Читайте интервью Душко Перовича полностью >>

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сербия, россия, украина, турецкий поток, южный поток, в мире