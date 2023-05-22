https://ria.ru/20230522/bolnichnyy-1873444600.html
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных - РИА Новости, 22.05.2023
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных
Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:05
2023-05-22T16:05
2023-05-22T16:05
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения данной информации проведет соответствующую проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и ряде российских регионов врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований.
https://ria.ru/20221229/bolnichnyy-1842228732.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных
Росздравнадзор проверит информацию о выдаче электронных больничных без показаний