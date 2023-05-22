https://ria.ru/20230522/bolnichnyy-1873444600.html

Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных

Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных - РИА Новости, 22.05.2023

Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных

Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:05

2023-05-22T16:05

2023-05-22T16:05

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения данной информации проведет соответствующую проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и ряде российских регионов врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований.

https://ria.ru/20221229/bolnichnyy-1842228732.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)