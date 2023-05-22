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Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных - РИА Новости, 22.05.2023
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16:05 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/bolnichnyy-1873444600.html
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных - РИА Новости, 22.05.2023
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных
Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:05
2023-05-22T16:05
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения данной информации проведет соответствующую проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и ряде российских регионов врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований.
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москва
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит данные о злоупотреблениях при выдаче больничных

Росздравнадзор проверит информацию о выдаче электронных больничных без показаний

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор запросил информацию после сообщений об оформлении электронных больничных в Москве и ряде регионов без законных на то оснований, после получения данной информации проведет соответствующую проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и ряде российских регионов врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований.
«
"Относительно появления в СМИ материалов, свидетельствующих о якобы имевших место фактах злоупотреблений при оформлении листков нетрудоспособности, Росздравнадзор запросил у издания детальную информацию о приведенных фактах оформления листов нетрудоспособности в медорганизациях регионов и после получения такой информации проведет соответствующую проверку. На настоящий момент давать какую-либо оценку ситуации преждевременно", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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