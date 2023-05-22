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Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе - РИА Новости, 22.05.2023
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06:36 22.05.2023 (обновлено: 09:17 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/boevik-1873311048.html
Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе
Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе - РИА Новости, 22.05.2023
Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе
Боевик полка "Азов"* Александр Сыкылында показал российским силовикам в Мариуполе, где и как его отделение открыло огонь по машине мирных жителей, убив семью с... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T06:36
2023-05-22T09:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Боевик полка "Азов"* Александр Сыкылында показал российским силовикам в Мариуполе, где и как его отделение открыло огонь по машине мирных жителей, убив семью с ребенком. Видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.По словам Сыкылынды, в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков "Азова"* занимало позицию в Мариуполе, в здании по улице Куинджи, 87. "Открывали огонь по гражданской машине", — признался военнопленный.Он объяснил, что автомобиль заметили на подъезде, в 300 метрах от позиции. В авто, по его словам, находилась семья: мужчина и женщина, оба примерно 30 лет, и девочка лет десяти. "Затем поступила команда проверить. Мы проверили, увидели, что признаков жизни не поступает, обыскали, забрали материальные ценности, денежные средства в эквиваленте тысячи долларов и золотые украшения. Затем поступила команда от командира забрать тела и унести в близлежащее здание, занесли в здание внутрь и оставили тела там", — добавил Сыкылында.В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230509/rasstrel-1870665359.html
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Боевик "Азова"* рассказал о приказе открыть огонь по гражданской машине с ребенком внутри
Боевик "Азова"* рассказал о приказе открыть огонь по гражданской машине с ребенком внутри
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мариуполь, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Происшествия
Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе

Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Боевик полка "Азов"* Александр Сыкылында показал российским силовикам в Мариуполе, где и как его отделение открыло огонь по машине мирных жителей, убив семью с ребенком. Видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Сыкылынды, в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков "Азова"* занимало позицию в Мариуполе, в здании по улице Куинджи, 87.
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"Открывали огонь по гражданской машине", — признался военнопленный.
Он объяснил, что автомобиль заметили на подъезде, в 300 метрах от позиции.
«

"Доложили командиру, командир дал приказ открыть огонь, мы открыли огонь по "девятке" черного цвета с белой надписью "Дети", примерно в районе зеленого щита (табло цен заправки в 100 метрах от позиции. — Прим. ред.). Выпустили примерно по одному магазину, машина начала замедляться и съехала <…> на обочину", — рассказал азовец.

В авто, по его словам, находилась семья: мужчина и женщина, оба примерно 30 лет, и девочка лет десяти.
"Затем поступила команда проверить. Мы проверили, увидели, что признаков жизни не поступает, обыскали, забрали материальные ценности, денежные средства в эквиваленте тысячи долларов и золотые украшения. Затем поступила команда от командира забрать тела и унести в близлежащее здание, занесли в здание внутрь и оставили тела там", — добавил Сыкылында.
В прошлом году, 7 марта, российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияПроисшествия
 
 
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