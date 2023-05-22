https://ria.ru/20230522/bilan-1873473679.html
В Кемерово отменили концерт Димы Билана
В Кемерово отменили концерт Димы Билана - РИА Новости, 22.05.2023
В Кемерово отменили концерт Димы Билана
В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:45
2023-05-22T18:45
2023-05-22T19:04
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на странице во "ВКонтакте". Организаторы отметили, что выступление артиста перенесено на неопределенный срок по независящим от них причинам. Они пообещали назвать новую дату позже, добавив, что билеты можно вернуть на сайте площадки или в кассе. На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" также исчезла информация о концерте в Кемерово. Сам исполнитель не прокомментировал причину, по которой не состоится его выступление. Ближайшие шоу Билана запланированы в Санкт-Петербурге (25 мая) и в Москве (29 июня). Музыкант также выступит в Саратове, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дима билан (виктор белан), кемерово, москва, санкт-петербург, знаменитости, музыка
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, Знаменитости, Музыка
В Кемерово отменили концерт Димы Билана
В Кемерово отменили концерт Димы Билана, запланированный на 23 июня
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили
представители площадки на странице во "ВКонтакте".
Организаторы отметили, что выступление артиста перенесено на неопределенный срок по независящим от них причинам. Они пообещали назвать новую дату позже, добавив, что билеты можно вернуть на сайте площадки или в кассе.
На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" также исчезла информация о концерте в Кемерово.
Сам исполнитель не прокомментировал причину, по которой не состоится его выступление.
Ближайшие шоу Билана запланированы в Санкт-Петербурге (25 мая) и в Москве (29 июня). Музыкант также выступит в Саратове, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.
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