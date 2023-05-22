https://ria.ru/20230522/bilan-1873473679.html

В Кемерово отменили концерт Димы Билана

В Кемерово отменили концерт Димы Билана - РИА Новости, 22.05.2023

В Кемерово отменили концерт Димы Билана

В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:45

2023-05-22T18:45

2023-05-22T19:04

шоубиз

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на странице во "ВКонтакте". Организаторы отметили, что выступление артиста перенесено на неопределенный срок по независящим от них причинам. Они пообещали назвать новую дату позже, добавив, что билеты можно вернуть на сайте площадки или в кассе. На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" также исчезла информация о концерте в Кемерово. Сам исполнитель не прокомментировал причину, по которой не состоится его выступление. Ближайшие шоу Билана запланированы в Санкт-Петербурге (25 мая) и в Москве (29 июня). Музыкант также выступит в Саратове, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20230516/snaypery-1872102017.html

кемерово

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дима билан (виктор белан), кемерово, москва, санкт-петербург, знаменитости, музыка