Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово отменили концерт Димы Билана - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:45 22.05.2023 (обновлено: 19:04 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/bilan-1873473679.html
В Кемерово отменили концерт Димы Билана
В Кемерово отменили концерт Димы Билана - РИА Новости, 22.05.2023
В Кемерово отменили концерт Димы Билана
В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:45
2023-05-22T19:04
шоубиз
дима билан (виктор белан)
кемерово
москва
санкт-петербург
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829936828_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_eb49beb17cb2618d922df485a451142e.jpg
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на странице во "ВКонтакте". Организаторы отметили, что выступление артиста перенесено на неопределенный срок по независящим от них причинам. Они пообещали назвать новую дату позже, добавив, что билеты можно вернуть на сайте площадки или в кассе. На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" также исчезла информация о концерте в Кемерово. Сам исполнитель не прокомментировал причину, по которой не состоится его выступление. Ближайшие шоу Билана запланированы в Санкт-Петербурге (25 мая) и в Москве (29 июня). Музыкант также выступит в Саратове, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20230516/snaypery-1872102017.html
кемерово
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829936828_208:0:2643:1826_1920x0_80_0_0_56b2a92fed25d51a1c1700125375d047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дима билан (виктор белан), кемерово, москва, санкт-петербург, знаменитости, музыка
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, Знаменитости, Музыка
В Кемерово отменили концерт Димы Билана

В Кемерово отменили концерт Димы Билана, запланированный на 23 июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певец Дима Билан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Кемерове отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом сообщили представители площадки на странице во "ВКонтакте".
Организаторы отметили, что выступление артиста перенесено на неопределенный срок по независящим от них причинам. Они пообещали назвать новую дату позже, добавив, что билеты можно вернуть на сайте площадки или в кассе.
© bilandima.ruСкриншот сайта bilandima.ru
Скриншот сайта bilandima.ru
© bilandima.ru
Скриншот сайта bilandima.ru
На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" также исчезла информация о концерте в Кемерово.
Сам исполнитель не прокомментировал причину, по которой не состоится его выступление.
Ближайшие шоу Билана запланированы в Санкт-Петербурге (25 мая) и в Москве (29 июня). Музыкант также выступит в Саратове, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане
16 мая, 12:36
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)КемеровоМоскваСанкт-ПетербургЗнаменитостиМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала