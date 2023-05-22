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Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы - РИА Новости, 22.05.2023
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18:53 22.05.2023 (обновлено: 18:55 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873483555.html
Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы
Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы - РИА Новости, 22.05.2023
Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:53
2023-05-22T18:55
россия
венесуэла
куба
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."С генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой обсуждены конкретные мероприятия взаимодействия правоохранительных органов и силовых структур России и Венесуэлы", - говорится в сообщении."На переговорах с министром внутренних дел Кубы Альваресом Касасом рассмотрены проблемы региональной стабильности", - отмечается в пресс-релизе.Кроме того, с генеральным директором Центрального управления разведки Республики Конго Филиппом Обарой обсуждены перспективы совместного противодействия терроризму. С генеральным директором Центральной разведывательной службы Намибии Беннедиктом Ликандо обсуждались вопросы региональной безопасности на Африканском континенте. А в беседе с Генеральным директором Республиканской полиции Бенина Сумаилом Аллаби Йайа подтверждена готовность к активизации взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран.Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет под эгидой Совбеза РФ в Подмосковье со вторника по четверг.
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россия, венесуэла, куба, николай патрушев, в мире
Россия, Венесуэла, Куба, Николай Патрушев, В мире
Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы

Патрушев обсудил вопросы сотрудничества по безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"С генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой обсуждены конкретные мероприятия взаимодействия правоохранительных органов и силовых структур России и Венесуэлы", - говорится в сообщении.
"На переговорах с министром внутренних дел Кубы Альваресом Касасом рассмотрены проблемы региональной стабильности", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, с генеральным директором Центрального управления разведки Республики Конго Филиппом Обарой обсуждены перспективы совместного противодействия терроризму. С генеральным директором Центральной разведывательной службы Намибии Беннедиктом Ликандо обсуждались вопросы региональной безопасности на Африканском континенте. А в беседе с Генеральным директором Республиканской полиции Бенина Сумаилом Аллаби Йайа подтверждена готовность к активизации взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран.
Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет под эгидой Совбеза РФ в Подмосковье со вторника по четверг.
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РоссияВенесуэлаКубаНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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