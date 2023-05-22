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Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы

Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы - РИА Новости, 22.05.2023

Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:53

2023-05-22T18:53

2023-05-22T18:55

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венесуэла

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николай патрушев

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."С генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой обсуждены конкретные мероприятия взаимодействия правоохранительных органов и силовых структур России и Венесуэлы", - говорится в сообщении."На переговорах с министром внутренних дел Кубы Альваресом Касасом рассмотрены проблемы региональной стабильности", - отмечается в пресс-релизе.Кроме того, с генеральным директором Центрального управления разведки Республики Конго Филиппом Обарой обсуждены перспективы совместного противодействия терроризму. С генеральным директором Центральной разведывательной службы Намибии Беннедиктом Ликандо обсуждались вопросы региональной безопасности на Африканском континенте. А в беседе с Генеральным директором Республиканской полиции Бенина Сумаилом Аллаби Йайа подтверждена готовность к активизации взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран.Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет под эгидой Совбеза РФ в Подмосковье со вторника по четверг.

https://ria.ru/20230522/ai-1873269141.html

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россия, венесуэла, куба, николай патрушев, в мире