Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы
Патрушев обсудил вопросы сотрудничества по безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"С генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой обсуждены конкретные мероприятия взаимодействия правоохранительных органов и силовых структур России и Венесуэлы", - говорится в сообщении.
"На переговорах с министром внутренних дел Кубы Альваресом Касасом рассмотрены проблемы региональной стабильности", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, с генеральным директором Центрального управления разведки Республики Конго Филиппом Обарой обсуждены перспективы совместного противодействия терроризму. С генеральным директором Центральной разведывательной службы Намибии Беннедиктом Ликандо обсуждались вопросы региональной безопасности на Африканском континенте. А в беседе с Генеральным директором Республиканской полиции Бенина Сумаилом Аллаби Йайа подтверждена готовность к активизации взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран.
Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет под эгидой Совбеза РФ в Подмосковье со вторника по четверг.