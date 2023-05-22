https://ria.ru/20230522/berdnikov-1873505968.html
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:19
2023-05-22T21:19
2023-05-22T21:19
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова. "Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте. Настоящий указ датирован 17 мая, он вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230522/dnr-1873478463.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР
Врио главы ДНР Пушилин назначил Бердникова заместителем председателя правительства региона