Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/berdnikov-1873505968.html
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:19
2023-05-22T21:19
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798227582_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_5965b1669c4b220dd919b6f76eede27f.jpg
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова. "Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте. Настоящий указ датирован 17 мая, он вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230522/dnr-1873478463.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798227582_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_915be3092e0230f7c3db71a894431770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР

Врио главы ДНР Пушилин назначил Бердникова заместителем председателя правительства региона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бердникова.
"Назначить Бердникова Дмитрия Викторовича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.
Настоящий указ датирован 17 мая, он вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР
Вчера, 18:23
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала