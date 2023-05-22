https://ria.ru/20230522/belgorod-1873513214.html

Белгородский губернатор навестил раненых мирных жителей в больницах

Белгородский губернатор навестил раненых мирных жителей в больницах - РИА Новости, 22.05.2023

Белгородский губернатор навестил раненых мирных жителей в больницах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил раненых мирных жителей в больницах Белгорода. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T22:48

2023-05-22T22:48

2023-05-22T22:48

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил раненых мирных жителей в больницах Белгорода. Ранее он сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают меры для ее ликвидации. Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки украинской ДРГ, погибших нет. "Вернулся с Грайворонского округа, поехал областную больницу и городскую больницу номер 2 Белгорода. Посмотрел, как проходят восстановление наши раненные мирные жители. И те, кто приехал сегодня из Грайворонского округа, и те, кто проходит лечение из Черемошного, из Шебекинского округа", - сказал Гладков в видеосообщении в телеграм-канале. Он добавил, что лекарств достаточно, и отметил высокий профессионализм врачей и медсестер. "Надеемся на быстрейшее выздоровление", - сказал губернатор. Утром в понедельник несколько населенных пунктов Грайворонского округа подверглись обстрелу украинских военных, который продолжался несколько часов. Мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями попали в районную больницу после обстрела села Глотово. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. После обстрела города Грайворон двое мужчин и одна женщина госпитализированы с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести. Детский сад в селе Замостье загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, медики оказали ей помощь на месте. В результате украинского обстрела 19 мая села Нижнее Березово Шебекинского округа погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела. В селе Черемошное Белгородского района 17 мая мужчина наступил на мину "лепесток" во время покоса в овраге, ему оторвало ступню.

https://ria.ru/20230522/oon-1873508281.html

https://ria.ru/20230522/naselenie-1873485809.html

https://ria.ru/20230522/avtomat-1873482182.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, грайворон, россия