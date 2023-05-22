https://ria.ru/20230522/belgorod-1873475137.html

В Белгородской области ввели правовой режим КТО

В Белгородской области ввели правовой режим КТО - РИА Новости, 22.05.2023

В Белгородской области ввели правовой режим КТО

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:07

2023-05-22T18:07

2023-05-22T19:58

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

шебекино

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В этот перечень вошли:Губернатор подчеркнул, что большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.

https://ria.ru/20230522/belgorod-1873453176.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

белгородская область

шебекино

украина

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Кирилл Волков

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, шебекино, украина, дмитрий песков