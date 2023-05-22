В Белгородской области ввели правовой режим КТО
Белгородский губернатор Гладков ввел в регионе правовой режим КТО
На блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", — заявил глава региона.
В этот перечень вошли:
- проверка документов, удостоверяющих личность;
- временное отселение жителей с отдельных участков и отбуксировка транспортных средств;
- ведение контроля телефонных разговоров;
- ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;
- досмотр при въезде и выезде из региона;
- допуск участников КТО в помещения жителей в рамках антитеррористических мероприятий;
- использование в неотложных случаях транспорта жителей для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме.
Губернатор подчеркнул, что большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.
Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.
Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.