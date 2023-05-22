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В Белгородской области ввели правовой режим КТО - РИА Новости, 22.05.2023
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18:07 22.05.2023 (обновлено: 19:58 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/belgorod-1873475137.html
В Белгородской области ввели правовой режим КТО
В Белгородской области ввели правовой режим КТО - РИА Новости, 22.05.2023
В Белгородской области ввели правовой режим КТО
В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:07
2023-05-22T19:58
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
шебекино
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В этот перечень вошли:Губернатор подчеркнул, что большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
https://ria.ru/20230522/belgorod-1873453176.html
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белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, шебекино, украина, дмитрий песков
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Шебекино, Украина, Дмитрий Песков
В Белгородской области ввели правовой режим КТО

Белгородский губернатор Гладков ввел в регионе правовой режим КТО

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкНа блокпосту
На блокпосту - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", — заявил глава региона.
В этот перечень вошли:
  • проверка документов, удостоверяющих личность;
  • временное отселение жителей с отдельных участков и отбуксировка транспортных средств;
  • ведение контроля телефонных разговоров;
  • ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;
  • досмотр при въезде и выезде из региона;
  • допуск участников КТО в помещения жителей в рамках антитеррористических мероприятий;
  • использование в неотложных случаях транспорта жителей для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме.
Губернатор подчеркнул, что большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.
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Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.
Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
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