https://ria.ru/20230522/belgorod-1873453176.html

МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода

МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода - РИА Новости, 22.05.2023

МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода

Данные о звонках и сообщениях с информацией об эвакуации жителей города Белгорода являются ложными, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:35

2023-05-22T16:35

2023-05-22T18:22

белгород

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Данные о звонках и сообщениях с информацией об эвакуации жителей города Белгорода являются ложными, сообщает региональное ГУ МЧС."Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", - говорится в телеграм-канале ведомства.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи об эвакуации города Шебекино на фоне обстрела, которому подвергся Грайворонский район области, призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

https://ria.ru/20230522/shebekino-1873393417.html

белгород

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Фейковое предупреждение об эвакуации в Белгородской области Фейковое предупреждение об эвакуации в Белгородской области 2023-05-22T16:35 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, ситуация в днр и лнр