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МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 22.05.2023 (обновлено: 18:22 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/belgorod-1873453176.html
МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода
МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода - РИА Новости, 22.05.2023
МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода
Данные о звонках и сообщениях с информацией об эвакуации жителей города Белгорода являются ложными, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:35
2023-05-22T18:22
белгород
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Данные о звонках и сообщениях с информацией об эвакуации жителей города Белгорода являются ложными, сообщает региональное ГУ МЧС."Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", - говорится в телеграм-канале ведомства.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи об эвакуации города Шебекино на фоне обстрела, которому подвергся Грайворонский район области, призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
https://ria.ru/20230522/shebekino-1873393417.html
белгород
белгородская область
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Фейковое предупреждение об эвакуации в Белгородской области
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белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Белгород, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
МЧС опровергло сообщения об эвакуации Белгорода

МЧС заверило, что эвакуация в Белгороде не объявлялась и не производится

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Данные о звонках и сообщениях с информацией об эвакуации жителей города Белгорода являются ложными, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи об эвакуации города Шебекино на фоне обстрела, которому подвергся Грайворонский район области, призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Белгородский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Шебекино
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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