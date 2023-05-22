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Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 22.05.2023 (обновлено: 15:56 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/belgorod-1873436571.html
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом - РИА Новости, 22.05.2023
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом
Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:29
2023-05-22T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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безопасность, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом

Песков заявил, что Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", - сказал Песков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Кремле назвали цель диверсии, устроенной ДРГ в Белгородской области
Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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