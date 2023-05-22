https://ria.ru/20230522/belgorod-1873436571.html
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом - РИА Новости, 22.05.2023
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом
Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:29
2023-05-22T15:29
2023-05-22T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путину доложили о попытке прорыва ДРГ под Белгородом
Песков заявил, что Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородской области