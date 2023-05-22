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Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики - РИА Новости, 22.05.2023
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13:44 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/bayden-1873409960.html
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики - РИА Новости, 22.05.2023
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики
Только 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена по управлению экономикой, свидетельствуют данные опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:44
2023-05-22T13:44
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Только 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена по управлению экономикой, свидетельствуют данные опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC. Согласно опросу, только 24% опрошенных считают, что национальная экономика находится в удовлетворительном состоянии. Как отмечает агентство, в то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, общественное одобрение его деятельности по управлению экономикой остается низким в условиях высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений по поводу возможного дефолта правительства. Американцы также недовольны усилиями Байдена в области оружейной политики и иммиграции: только 31% опрошенных одобряют деятельность президента по этим "горячим" вопросам. Опрос проводился с 11 по 15 мая, в нем приняли участие 1680 совершеннолетних жителей США. Погрешность результатов исследования составляет 3,4 процентных пункта.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики

Опрос AP и NORC: лишь 33 процента американцев одобряют действия Байдена в сфере экономики

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Только 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена по управлению экономикой, свидетельствуют данные опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC.
Согласно опросу, только 24% опрошенных считают, что национальная экономика находится в удовлетворительном состоянии.
Как отмечает агентство, в то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, общественное одобрение его деятельности по управлению экономикой остается низким в условиях высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений по поводу возможного дефолта правительства.
Американцы также недовольны усилиями Байдена в области оружейной политики и иммиграции: только 31% опрошенных одобряют деятельность президента по этим "горячим" вопросам.
Опрос проводился с 11 по 15 мая, в нем приняли участие 1680 совершеннолетних жителей США. Погрешность результатов исследования составляет 3,4 процентных пункта.
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