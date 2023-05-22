https://ria.ru/20230522/bayden-1873409960.html
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики - РИА Новости, 22.05.2023
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики
Только 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена по управлению экономикой, свидетельствуют данные опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:44
2023-05-22T13:44
2023-05-22T13:44
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_942e1200942d29e64f5fa71c58f01f18.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Только 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена по управлению экономикой, свидетельствуют данные опроса агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC. Согласно опросу, только 24% опрошенных считают, что национальная экономика находится в удовлетворительном состоянии. Как отмечает агентство, в то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, общественное одобрение его деятельности по управлению экономикой остается низким в условиях высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений по поводу возможного дефолта правительства. Американцы также недовольны усилиями Байдена в области оружейной политики и иммиграции: только 31% опрошенных одобряют деятельность президента по этим "горячим" вопросам. Опрос проводился с 11 по 15 мая, в нем приняли участие 1680 совершеннолетних жителей США. Погрешность результатов исследования составляет 3,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867697072.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_092268aee4fb6f75e62922177c580633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Опрос: большинство американцев не довольны шагами Байдена в сфере экономики
Опрос AP и NORC: лишь 33 процента американцев одобряют действия Байдена в сфере экономики
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Только 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена по управлению экономикой, свидетельствуют данные опроса агентства Ассошиэйтед Пресс
и исследовательского центра NORC.
Согласно опросу, только 24% опрошенных считают, что национальная экономика находится в удовлетворительном состоянии.
Как отмечает агентство, в то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, общественное одобрение его деятельности по управлению экономикой остается низким в условиях высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений по поводу возможного дефолта правительства.
Американцы также недовольны усилиями Байдена в области оружейной политики и иммиграции: только 31% опрошенных одобряют деятельность президента по этим "горячим" вопросам.
Опрос проводился с 11 по 15 мая, в нем приняли участие 1680 совершеннолетних жителей США. Погрешность результатов исследования составляет 3,4 процентных пункта.
Опрос: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена