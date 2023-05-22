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СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах - РИА Новости, 22.05.2023
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12:49 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/bayden-1873391269.html
СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах
СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах
Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:49
2023-05-22T12:49
в мире
сша
евросоюз
джо байден
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава государства изменит подход к отношениям с ЕС, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. "Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация... ЕС осознает, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде (экс-президента США Дональда) Трампа", - сказал чиновник ЕС телеканалу. Главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден заявил телеканалу, что ЕС и США ждут сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии. "Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)", - добавил Клоуден, отметив, что речь идет как о военной, так и о финансовой помощи. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы его кандидатуру, если бы ее праймериз проводились сейчас. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230521/sovet-1873188085.html
https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html
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в мире, сша, евросоюз, джо байден
В мире, США, Евросоюз, Джо Байден
СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

CNBC: европейские чиновники готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава государства изменит подход к отношениям с ЕС, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация... ЕС осознает, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде (экс-президента США Дональда) Трампа", - сказал чиновник ЕС телеканалу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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21 мая, 03:39
Главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден заявил телеканалу, что ЕС и США ждут сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии. "Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)", - добавил Клоуден, отметив, что речь идет как о военной, так и о финансовой помощи.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы его кандидатуру, если бы ее праймериз проводились сейчас.
Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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