https://ria.ru/20230522/bayden-1873391269.html

СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:49

2023-05-22T12:49

2023-05-22T12:49

в мире

сша

евросоюз

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава государства изменит подход к отношениям с ЕС, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. "Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация... ЕС осознает, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде (экс-президента США Дональда) Трампа", - сказал чиновник ЕС телеканалу. Главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден заявил телеканалу, что ЕС и США ждут сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии. "Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)", - добавил Клоуден, отметив, что речь идет как о военной, так и о финансовой помощи. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы его кандидатуру, если бы ее праймериз проводились сейчас. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230521/sovet-1873188085.html

https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, евросоюз, джо байден