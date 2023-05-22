СМИ: чиновники в ЕС готовятся к возможному поражению Байдена на выборах
CNBC: европейские чиновники готовятся к возможному поражению Байдена на выборах
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что нынешний американский лидер Джо Байден может не выиграть на президентских выборах в США в 2024 году, а новый глава государства изменит подход к отношениям с ЕС, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация... ЕС осознает, что это (сотрудничество) не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде (экс-президента США Дональда) Трампа", - сказал чиновник ЕС телеканалу.
Главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден заявил телеканалу, что ЕС и США ждут сложные отношения, если президентское кресло займет кандидат от Республиканской партии. "Европейцы опасаются, что США прекратят поддержку (Украины)", - добавил Клоуден, отметив, что речь идет как о военной, так и о финансовой помощи.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы его кандидатуру, если бы ее праймериз проводились сейчас.
Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.