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В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова
В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова - РИА Новости, 22.05.2023
В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова
В городе Токмак Запорожской области полицейские задержали мужчину, который угрожал им автоматом "Калашникова", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:46
2023-05-22T18:46
2023-05-22T18:46
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области полицейские задержали мужчину, который угрожал им автоматом "Калашникова", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области. Злоумышленник попал в поле зрения силовиков после того, как местная жительница обратилась к правоохранителям с заявлением о краже велосипеда. Им оказался 48-летний житель города Токмак, который при проверке информации стал угрожать стражам порядка автоматом Калашникова. "Полицейские оперативно обезвредили и задержали злоумышленника. Оперативники обнаружили у него украденный велосипед, также изъяли автомат Калашникова "АКС-74" и 29 патронов калибра 5.45", - говорится в сообщении. Сейчас подозреваемый задержан, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В полиции выясняют, откуда у мужчины взялось боевое оружие.
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происшествия, запорожская область, токмак, россия
Происшествия, Запорожская область, Токмак, Россия
В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова
Полиция в Запорожской области обезвредила мужчину с автоматом Калашникова
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости.
В городе Токмак Запорожской области полицейские задержали мужчину, который угрожал им автоматом "Калашникова", - сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Запорожской области.
Злоумышленник попал в поле зрения силовиков после того, как местная жительница обратилась к правоохранителям с заявлением о краже велосипеда. Им оказался 48-летний житель города Токмак, который при проверке информации стал угрожать стражам порядка автоматом Калашникова.
"Полицейские оперативно обезвредили и задержали злоумышленника. Оперативники обнаружили у него украденный велосипед, также изъяли автомат Калашникова "АКС-74" и 29 патронов калибра 5.45", - говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемый задержан, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В полиции выясняют, откуда у мужчины взялось боевое оружие.
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