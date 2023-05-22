https://ria.ru/20230522/avtomat-1873482182.html

В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова

В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова - РИА Новости, 22.05.2023

В Запорожской области обезвредили мужчину с автоматом Калашникова

В городе Токмак Запорожской области полицейские задержали мужчину, который угрожал им автоматом "Калашникова", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:46

2023-05-22T18:46

2023-05-22T18:46

происшествия

запорожская область

токмак

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области полицейские задержали мужчину, который угрожал им автоматом "Калашникова", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области. Злоумышленник попал в поле зрения силовиков после того, как местная жительница обратилась к правоохранителям с заявлением о краже велосипеда. Им оказался 48-летний житель города Токмак, который при проверке информации стал угрожать стражам порядка автоматом Калашникова. "Полицейские оперативно обезвредили и задержали злоумышленника. Оперативники обнаружили у него украденный велосипед, также изъяли автомат Калашникова "АКС-74" и 29 патронов калибра 5.45", - говорится в сообщении. Сейчас подозреваемый задержан, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В полиции выясняют, откуда у мужчины взялось боевое оружие.

https://ria.ru/20230424/avtomaty-1867395451.html

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происшествия, запорожская область, токмак, россия