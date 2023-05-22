Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Австрии указал Украине ее место - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 22.05.2023 (обновлено: 21:31 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/avstriya-1873351581.html
Глава МИД Австрии указал Украине ее место
Глава МИД Австрии указал Украине ее место - РИА Новости, 22.05.2023
Глава МИД Австрии указал Украине ее место
Украина не должна находиться в приоритете ЕС в вопросе ее вступления в союз, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Die Welt. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:59
2023-05-22T21:31
в мире
украина
австрия
евросоюз
александер шалленберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815652140_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_42491b1eac4890297fca32bbb555d063.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина не должна находиться в приоритете ЕС в вопросе ее вступления в союз, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Die Welt."Украина присоединится к ЕС, как только будут выполнены требования. &lt;…&gt; Не должно быть двухуровневого общества. В Салониках 20 лет назад мы пообещали странам Юго-Восточной Европы присоединиться к нам. Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине", — сказал он.По мнению Шалленберга, Запад должен продолжать вести переговоры с Россией, поскольку это крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава на планете.Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу в феврале прошлого года, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки. Но европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871600960.html
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815652140_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30db3adb9fb010e5cfae19e204b3cf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австрия, евросоюз, александер шалленберг
В мире, Украина, Австрия, Евросоюз, Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии указал Украине ее место

Глава МИД Австрии Шалленберг: Украину нельзя принимать в ЕС раньше стран Балкан

© AP Photo / Theresa WeyМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Theresa Wey
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина не должна находиться в приоритете ЕС в вопросе ее вступления в союз, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Die Welt.
"Украина присоединится к ЕС, как только будут выполнены требования. <…> Не должно быть двухуровневого общества. В Салониках 20 лет назад мы пообещали странам Юго-Восточной Европы присоединиться к нам. Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине", — сказал он.
По мнению Шалленберга, Запад должен продолжать вести переговоры с Россией, поскольку это крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава на планете.
Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу в феврале прошлого года, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки. Но европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Германии и Австрии захотели мирных переговоров по Украине
14 мая, 09:56
 
В миреУкраинаАвстрияЕвросоюзАлександер Шалленберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала