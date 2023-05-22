https://ria.ru/20230522/avstriya-1873351581.html
Глава МИД Австрии указал Украине ее место
Глава МИД Австрии указал Украине ее место - РИА Новости, 22.05.2023
Глава МИД Австрии указал Украине ее место
Украина не должна находиться в приоритете ЕС в вопросе ее вступления в союз, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Die Welt. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:59
2023-05-22T10:59
2023-05-22T21:31
в мире
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австрия
евросоюз
александер шалленберг
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина не должна находиться в приоритете ЕС в вопросе ее вступления в союз, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Die Welt."Украина присоединится к ЕС, как только будут выполнены требования. <…> Не должно быть двухуровневого общества. В Салониках 20 лет назад мы пообещали странам Юго-Восточной Европы присоединиться к нам. Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине", — сказал он.По мнению Шалленберга, Запад должен продолжать вести переговоры с Россией, поскольку это крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава на планете.Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу в феврале прошлого года, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки. Но европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871600960.html
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в мире, украина, австрия, евросоюз, александер шалленберг
В мире, Украина, Австрия, Евросоюз, Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии указал Украине ее место
Глава МИД Австрии Шалленберг: Украину нельзя принимать в ЕС раньше стран Балкан