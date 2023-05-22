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МИД Австрии призвал Запад продолжать разговаривать с Россией - РИА Новости, 22.05.2023
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10:51 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/avstriya-1873348937.html
МИД Австрии призвал Запад продолжать разговаривать с Россией
МИД Австрии призвал Запад продолжать разговаривать с Россией - РИА Новости, 22.05.2023
МИД Австрии призвал Запад продолжать разговаривать с Россией
Запад должен продолжать разговаривать с Россией, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отметив при этом, что его страна поддерживает... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:51
2023-05-22T10:51
россия
австрия
александер шалленберг
в мире
мид австрии
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Запад должен продолжать разговаривать с Россией, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отметив при этом, что его страна поддерживает контакты с российской стороной. "Запад должен продолжать разговаривать с Россией, и администрация США тоже. На нас лежит глобальная ответственность. Россия не исчезла с карты. Россия является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей ядерной державой на нашей планете. Москва сидит за столом переговоров в многочисленных международных организациях и, например, является важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей", - сказал Шалленберг в интервью немецкой газете Welt. В то же время, по его словам, необходимо "четко заявить" о "привлечении политических лидеров к ответственности за военные преступления" и "агрессию". "Но Запад также должен продолжать разговаривать с Россией и использовать международные форумы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН), чтобы прямо заявить о своей позиции в ходе прямого обмена мнениями", - пояснил министр. На вопрос издания, поддерживает ли Австрия неофициальные каналы связи с российским правительством, Шалленберг ответил утвердительно, отметив, что это важно. При этом он также отметил, что ему было бы сложно пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но он бы это сделал. "Для меня это было бы очень сложно. Но я не могу выбирать собеседников. В этом отношении я, вероятно, соблюдал бы минимальные требования дипломатического этикета и, возможно, коротко пожал бы руку министру Лаврову. Но не более того", - пояснил глава МИД.
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872656418.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869470869.html
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россия, австрия, александер шалленберг, в мире, мид австрии, санкции в отношении россии
Россия, Австрия, Александер Шалленберг, В мире, МИД Австрии, Санкции в отношении России
МИД Австрии призвал Запад продолжать разговаривать с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал Запад продолжать разговаривать с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександер Шалленберг
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Александер Шалленберг . Архивное фото
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Запад должен продолжать разговаривать с Россией, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отметив при этом, что его страна поддерживает контакты с российской стороной.
"Запад должен продолжать разговаривать с Россией, и администрация США тоже. На нас лежит глобальная ответственность. Россия не исчезла с карты. Россия является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей ядерной державой на нашей планете. Москва сидит за столом переговоров в многочисленных международных организациях и, например, является важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей", - сказал Шалленберг в интервью немецкой газете Welt. В то же время, по его словам, необходимо "четко заявить" о "привлечении политических лидеров к ответственности за военные преступления" и "агрессию".
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"Но Запад также должен продолжать разговаривать с Россией и использовать международные форумы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН), чтобы прямо заявить о своей позиции в ходе прямого обмена мнениями", - пояснил министр.
На вопрос издания, поддерживает ли Австрия неофициальные каналы связи с российским правительством, Шалленберг ответил утвердительно, отметив, что это важно.
При этом он также отметил, что ему было бы сложно пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но он бы это сделал. "Для меня это было бы очень сложно. Но я не могу выбирать собеседников. В этом отношении я, вероятно, соблюдал бы минимальные требования дипломатического этикета и, возможно, коротко пожал бы руку министру Лаврову. Но не более того", - пояснил глава МИД.
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РоссияАвстрияАлександер ШалленбергВ миреМИД АвстрииСанкции в отношении России
 
 
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