https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873505589.html

В США назвали взятие Артемовска крупнейшей битвой со Второй мировой

В США назвали взятие Артемовска крупнейшей битвой со Второй мировой - РИА Новости, 22.05.2023

В США назвали взятие Артемовска крупнейшей битвой со Второй мировой

Российские войска, освободив Артемовск, выиграли крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны, заявил РИА Новости бывший сенатор американского... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:09

2023-05-22T21:09

2023-05-22T22:09

в мире

россия

артемовск

ричард блэк

евгений пригожин

европа

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d31e8591077f46c2631d9bbceb620df.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Российские войска, освободив Артемовск, выиграли крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк. "Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой. <...> Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но, похоже, Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", — сказал он, назвав битву за Артемовск эпичной.Блэк предположил, что это поражение подтолкнет украинскую армию к началу масштабного наступления, о подготовке которого давно и много говорят."Эти потери будут побуждать Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него все еще есть боевая мощь, хотя более разумным путем мог бы стать поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития", — отметил собеседник агентства.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

россия

артемовск

европа

сша

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, артемовск, ричард блэк, евгений пригожин, европа, сша, украина, донецкая народная республика