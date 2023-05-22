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В Калининградской области за пропаганду терроризма арестовали украинца - РИА Новости, 22.05.2023
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22:29 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/arest-1873511708.html
В Калининградской области за пропаганду терроризма арестовали украинца
В Калининградской области за пропаганду терроризма арестовали украинца - РИА Новости, 22.05.2023
В Калининградской области за пропаганду терроризма арестовали украинца
В Калининградской области на границе задержали 20-летнего украинца, причастного к пропаганде терроризма, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:29
2023-05-22T22:29
происшествия
калининградская область
россия
украина
вооруженные силы рф
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КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. В Калининградской области на границе задержали 20-летнего украинца, причастного к пропаганде терроризма, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ России. Как сообщили в УФСБ, уроженец Украины 2003 года рождения прибыл в регион, чтобы уехать в Польшу, однако его не пропустила пограничная служба республики. "В ходе проверочно-фильтрационных мероприятий в результате осмотра мобильного телефона подозреваемого на его странице в социальной сети "ВКонтакте" обнаружены видеозаписи и изображения, оправдывающие деятельность международных террористических организаций, а также содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ", - сообщили в ведомстве. Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). В настоящее время украинец заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20230521/obvinenie-1873293632.html
https://ria.ru/20230516/terror-1872274508.html
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происшествия, калининградская область, россия, украина, вооруженные силы рф
Происшествия, Калининградская область, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
В Калининградской области за пропаганду терроризма арестовали украинца

В Калининградской области на границе арестовали украинца за пропаганду терроризма

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. В Калининградской области на границе задержали 20-летнего украинца, причастного к пропаганде терроризма, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ России.
Как сообщили в УФСБ, уроженец Украины 2003 года рождения прибыл в регион, чтобы уехать в Польшу, однако его не пропустила пограничная служба республики.
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"В ходе проверочно-фильтрационных мероприятий в результате осмотра мобильного телефона подозреваемого на его странице в социальной сети "ВКонтакте" обнаружены видеозаписи и изображения, оправдывающие деятельность международных террористических организаций, а также содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ", - сообщили в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").
В настоящее время украинец заключен под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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