https://ria.ru/20230522/arest-1873408813.html

В Оренбурге арестовали задержанного за подготовку терактов в Новотроицке

В Оренбурге арестовали задержанного за подготовку терактов в Новотроицке - РИА Новости, 22.05.2023

В Оренбурге арестовали задержанного за подготовку терактов в Новотроицке

Суд в Оренбурге арестовал на два месяца мужчину, задержанного в Новотроицке за подготовку терактов в Оренбургской области, сообщили в Ленинском районном суде... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:41

2023-05-22T13:41

2023-05-22T13:41

происшествия

новотроицк

оренбург

оренбургская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Суд в Оренбурге арестовал на два месяца мужчину, задержанного в Новотроицке за подготовку терактов в Оренбургской области, сообщили в Ленинском районном суде города. Ранее в ФСБ информировали, что в Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ предоставил журналистам видео задержания, в котором подозреваемый признался, что по указанию "людей из Украины" должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицк, чтобы остановить работу станции и "устроить саботаж". "Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля в отношении 26-летнего жителя города Новотроицк, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что задержанный просил избрать в его отношении домашний арест. Постановление суда не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html

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оренбург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, новотроицк, оренбург, оренбургская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)