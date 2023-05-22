https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html

Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным

Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным - РИА Новости, 22.05.2023

Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным

Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:04

2023-05-22T10:04

2023-05-22T10:04

экономика

сша

олег дерипаска

министерство финансов сша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет или к дефолту Минфина США, или к серьезной девальвации доллара. "Так что пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет", - добавил миллиардер. Дерипаска также отметил, что "трудовой" части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. "Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно", - прокомментировал бизнесмен.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, олег дерипаска, министерство финансов сша