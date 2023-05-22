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Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным - РИА Новости, 22.05.2023
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10:04 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным - РИА Новости, 22.05.2023
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:04
2023-05-22T10:04
экономика
сша
олег дерипаска
министерство финансов сша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет или к дефолту Минфина США, или к серьезной девальвации доллара. "Так что пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет", - добавил миллиардер. Дерипаска также отметил, что "трудовой" части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. "Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно", - прокомментировал бизнесмен.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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экономика, сша, олег дерипаска, министерство финансов сша
Экономика, США, Олег Дерипаска, Министерство финансов США
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным

Дерипаска назвал дефолт Минфина США или серьезную девальвацию доллара неизбежными

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет или к дефолту Минфина США, или к серьезной девальвации доллара.
«
"US treasure debt rerating (изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США - ред.) неотвратимо, как и приход зимы после осени. А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом (реструктуризацией - ред.) долга (на сегодня 32 триллиона долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 триллиона), то серьезная девальвация доллара или замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется", - написал Дерипаска.
"Так что пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет", - добавил миллиардер.
Дерипаска также отметил, что "трудовой" части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. "Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно", - прокомментировал бизнесмен.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ЭкономикаСШАОлег ДерипаскаМинистерство финансов США
 
 
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