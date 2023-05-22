https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным - РИА Новости, 22.05.2023
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:04
2023-05-22T10:04
2023-05-22T10:04
экономика
сша
олег дерипаска
министерство финансов сша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет или к дефолту Минфина США, или к серьезной девальвации доллара. "Так что пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет", - добавил миллиардер. Дерипаска также отметил, что "трудовой" части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. "Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно", - прокомментировал бизнесмен.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, олег дерипаска, министерство финансов сша
Экономика, США, Олег Дерипаска, Министерство финансов США
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
Дерипаска назвал дефолт Минфина США или серьезную девальвацию доллара неизбежными
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале
, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет или к дефолту Минфина США, или к серьезной девальвации доллара.
«
"US treasure debt rerating (изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США - ред.) неотвратимо, как и приход зимы после осени. А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом (реструктуризацией - ред.) долга (на сегодня 32 триллиона долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 триллиона), то серьезная девальвация доллара или замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется", - написал Дерипаска.
"Так что пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет", - добавил миллиардер.
Дерипаска также отметил, что "трудовой" части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. "Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно", - прокомментировал бизнесмен.
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый