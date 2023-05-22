https://ria.ru/20230522/ai-1873269141.html

Мировая закулиса сделала ставку на идеальное оружие

Мировая закулиса сделала ставку на идеальное оружие - РИА Новости, 22.05.2023

Мировая закулиса сделала ставку на идеальное оружие

На минувших выходных в Лиссабоне прошла очередная ежегодная встреча Бильдербергского клуба, окутанного зловещей репутацией одного из центров мирового... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

европа

россия

лиссабон (город)

искусственный интеллект

технологии

психология

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871615577_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_6560e86ae07ed67dfdf42d23a134c417.jpg

На минувших выходных в Лиссабоне прошла очередная ежегодная встреча Бильдербергского клуба, окутанного зловещей репутацией одного из центров мирового правительства. Повестка мероприятия открывалась аббревиатурой AI (artificial intelligence, искусственный интеллект), второй пункт — банковская система, третий — Китай (без спецификации предмета). Дальше значилась экология, а Европа — и тоже без уточнений — на пятом месте. Украина — на предпоследнем, опередив "лидерство США", замыкавшее список. Своеобразный взгляд на лидерство и на текущий геополитический кризис в Европе. Ну да у богатых свои причуды и привычки.Чтобы свое благополучие и благосостояние в мире, который меняет лекала и полюса влияния, этим богатым защитить, требуются инструменты. Имеющие глобальный охват.Обычная пресса с заданием, как бы ее не премировали, не подмасливали и не подбадривали, справляться перестает. Всегда найдется фрондер, который сломает игру и покажет реальную картину мира. От Херша до Ассанжа и обратно. Это тем, кто совещается в приятных глазу интерьерах роскошных замков или отелей, не может нравиться. Тот, кто дирижирует информационными потоками, рано или поздно подчиняет себе обывательскую мозговую подкорку, а там, когда страхи и ужасы вербализуются, заставляя работать серое вещество уже самого мозга, дело сделано. И нужные модели поведения, и — что самое существенное — способы рассуждать и оценивать происходящее полностью контролируются.То, что первая цифровая война началась, не понял только несведущий. И баталии начались отнюдь не с началом СВО, а минимум за три года до этого. Западные власти не делали из этого большой тайны, было же сказано: "Мы — на войне". Боролись с пандемией. При этом используя разную риторику и разный образ действия. В России сумели мобилизовать общество, организовать волонтерство, создать и вакцину, и противовирусные препараты, а еще — развернуть мобильные госпитали, в которых было и достаточное количество медиков, и коек. Справились всем миром. Как обычно.В Европе многократно население запирали на долгие месяцы, а чтобы то сидело смирно, заливали его деньгами. Вакцину не создали, лекарства тоже, зато бросали беспомощных стариков умирать в интернатах, где потом выживших вперемежку с мертвыми обнаруживала армия.Не слишком вяжется с гуманизмом и ценностью каждой жизни, но воспитанный сытыми десятилетиями гедонизм дал именно такие плоды.Сегодня ситуация еще на шаг приблизилась к тому самому закону джунглей: "Выживает сильнейший". Ресурсы стремительно тают, жизнь дорожает, пенсионный возраст увеличивается, политический хаос тлеет — и вот всем этим придется управлять. Не решать кризисные моменты, не мобилизовываться и сплачиваться, а, напротив, сделать общества еще более атомарными. Постепенно погружая кого в апатию, кого в тревогу. Кому — летаргия, кому — ажитация. Денег на бесплатный сыр и плюшки больше нет.Поэтому Западу (и раньше, чем можно представить) придется использовать новое оружие массового поражения — искусственный интеллект. Минимальные издержки. Максимальный эффект. Соцсети, запрещенные и нет, в помощь. Чат-боты и форумы, модерируют которые те же боты, а еще — полная анонимность, шифровка заданий и выдача сделанного на-гора, мгновенно подхватываемая тысячами юзеров, число которых растет по экспоненте. Это совсем не Большой Брат. Это глобальный сетевой Большой Паук, который не только говорит на десятках языков, но и вползает в сознание каждого.Битва в реальности рано или поздно предполагает истощение всех ресурсов. Растянутые линии снабжения. Недостаток боевой силы и техники.Битва в виртуальном пространстве может продолжаться сколь угодно долго, тут фронт без линии флангов, тут позволено абсолютно все. Главная цель — психологически измотать противника, сломать его ментально, уничтожить любые опоры в реальности, сделать сомнения и страх движущей силой поступков.Сегодня у искусственного интеллекта такие возможности имеются, и даже скептики не решаются их отрицать. Характерно, что в чрезвычайно закрытых заседаниях принимают участие не только бизнесмены, а также бывшие и нынешние политики, но и, например, руководитель внешнеполитической и военной разведки Франции.Как сообщают сами организаторы нынешнего форума, закрытость — для того, чтобы обеспечить "максимально откровенный обмен мнениями". В России, где откровенность и открытость — практически однокоренные слова, довольно сложно понять этот западный силлогизм.Зато абсолютно — до прозрачности — ясно вот что: нам, помимо военных баталий, предстоят битвы на психологическом фронте.Планы если не уже готовы, то будут готовы в ближайшее время. Но главное в обоих столкновениях — это крепкие нервы. Холодный расчет и умение думать победят искусственный интеллект, который рано или поздно выбросит белый флаг. А мозг человека, убежденного в правоте и имеющего принципы, реально непобедим. Просто бильдербергские персонажи это, как обычно, не берут в расчет.

https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

https://ria.ru/20221218/lgbt-1839456703.html

https://ria.ru/20230520/greenpeace-1873049928.html

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

европа

россия

лиссабон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

европа, россия, лиссабон (город), искусственный интеллект, технологии, психология, аналитика