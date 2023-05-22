https://ria.ru/20230522/afrika-1873582916.html

Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23%

Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23% - РИА Новости, 23.05.2023

Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23%

Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-22T12:29

2023-05-22T12:29

2023-05-23T12:30

африка

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "По данным Всемирного банка уровень бедности (доход менее 1,9 доллара на человека в день) в Африке снизился с 54% в 1990 году до 40% в 2018-м. В абсолютных цифрах это на сегодня - 426,8 миллиона человек", - напомнил он. "При сохранении существующих темпов роста экономики в 2030 году уровень бедности на континенте опустится до 23%", - добавил Свиридов. Эксперт также заметил, что к 2030 году вырастет в Африке и численность среднего класса. По его словам, она достигнет к тому времени 580 миллионов человек. "Кроме того, еще на 116 миллионов увеличится количество самых богатых", - заключил он. 25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html

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Артем Смирнов

африка