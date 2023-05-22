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Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23% - РИА Новости, 23.05.2023
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12:29 22.05.2023 (обновлено: 12:30 23.05.2023)
https://ria.ru/20230522/afrika-1873582916.html
Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23%
Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23% - РИА Новости, 23.05.2023
Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23%
Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-22T12:29
2023-05-23T12:30
африка
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "По данным Всемирного банка уровень бедности (доход менее 1,9 доллара на человека в день) в Африке снизился с 54% в 1990 году до 40% в 2018-м. В абсолютных цифрах это на сегодня - 426,8 миллиона человек", - напомнил он. "При сохранении существующих темпов роста экономики в 2030 году уровень бедности на континенте опустится до 23%", - добавил Свиридов. Эксперт также заметил, что к 2030 году вырастет в Африке и численность среднего класса. По его словам, она достигнет к тому времени 580 миллионов человек. "Кроме того, еще на 116 миллионов увеличится количество самых богатых", - заключил он. 25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Африка

Свиридов: уровень бедности в Африке снизится в ближайшие годы до 23%

© AFP 2023Девочки-мигрантки из стран Африки к югу от Сахары просят милостыню во время автомобильной пробки на дороге в Алжире
Девочки-мигрантки из стран Африки к югу от Сахары просят милостыню во время автомобильной пробки на дороге в Алжире - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023
Девочки-мигрантки из стран Африки к югу от Сахары просят милостыню во время автомобильной пробки на дороге в Алжире
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Существующие темпы роста экономики в странах Африки позволяют сделать вывод, что к 2030 году уровень бедности на континенте сократиться до 23%, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"По данным Всемирного банка уровень бедности (доход менее 1,9 доллара на человека в день) в Африке снизился с 54% в 1990 году до 40% в 2018-м. В абсолютных цифрах это на сегодня - 426,8 миллиона человек", - напомнил он.
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"При сохранении существующих темпов роста экономики в 2030 году уровень бедности на континенте опустится до 23%", - добавил Свиридов.
Эксперт также заметил, что к 2030 году вырастет в Африке и численность среднего класса. По его словам, она достигнет к тому времени 580 миллионов человек.
"Кроме того, еще на 116 миллионов увеличится количество самых богатых", - заключил он.
25 мая во всем мире и на Африканском континенте традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
Африка
 
 
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