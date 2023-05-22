https://ria.ru/20230522/aes-1873322777.html

Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС

Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС - РИА Новости, 22.05.2023

Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС

Автоматика 21 мая отключила энергоблок №3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:09

2023-05-22T09:09

2023-05-22T09:17

кольская аэс

происшествия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мурманск

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МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Автоматика 21 мая отключила энергоблок №3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба компании."21 мая в 11.16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются. Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт."Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области", - добавили в пресс-службе.Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

https://ria.ru/20230522/zaes-1873313419.html

мурманск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кольская аэс, происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск