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Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС - РИА Новости, 22.05.2023
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09:09 22.05.2023 (обновлено: 09:17 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/aes-1873322777.html
Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС
Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС - РИА Новости, 22.05.2023
Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС
Автоматика 21 мая отключила энергоблок №3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:09
2023-05-22T09:17
кольская аэс
происшествия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
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МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Автоматика 21 мая отключила энергоблок №3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба компании."21 мая в 11.16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются. Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт."Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области", - добавили в пресс-службе.Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.
https://ria.ru/20230522/zaes-1873313419.html
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кольская аэс, происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск
Кольская АЭС, Происшествия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Мурманск
Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС

Автоматика отключила третий энергоблок Кольской АЭС, причины остановки уточняют

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПульт управления Кольской атомной электростанции
Пульт управления Кольской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Пульт управления Кольской атомной электростанции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Автоматика 21 мая отключила энергоблок №3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба компании.
"21 мая в 11.16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются. Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт.
"Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области", - добавили в пресс-службе.
Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.
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Кольская АЭСПроисшествияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Мурманск
 
 
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