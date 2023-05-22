https://ria.ru/20230522/aerodrom-1873424934.html
Военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр
Военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр - РИА Новости, 22.05.2023
Военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр
Российские войска ночью нанесли массированный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:32
2023-05-22T14:32
2023-05-22T16:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Российские военные использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и поразили все цели.За минувшие сутки подразделения Южной группировки войск вели активные действия на Донецком направлении. Киев потерял до 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одну гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили:Кроме того, вооруженные силы уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских военных, на Краснолиманском — до 55 бойцов ВСУ, на Херсонском — свыше 20 военнослужащих противника.
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Минобороны РФ о ракетном ударе по украинскому аэродрому Днепр
Минобороны РФ о ракетном ударе по украинскому аэродрому Днепр
2023-05-22T14:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
Военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр
Минобороны сообщило об ударе ВС России по украинским военным объектам на аэродроме Днепр