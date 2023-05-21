https://ria.ru/20230521/zemletryasenie-1873255586.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 21.05.2023
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:10
2023-05-21T17:10
2023-05-21T17:10
в мире
адана (провинция)
турция
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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter. Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.
https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html
адана (провинция)
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в мире, адана (провинция), турция
В мире, Адана (провинция), Турция
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана