https://ria.ru/20230521/zemletryasenie-1873255586.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 21.05.2023

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:10

2023-05-21T17:10

2023-05-21T17:10

в мире

адана (провинция)

турция

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АНКАРА, 21 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter. Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

адана (провинция)

турция

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в мире, адана (провинция), турция