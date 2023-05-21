https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html

СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины

СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины - РИА Новости, 21.05.2023

СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины

Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:39

2023-05-21T17:39

2023-05-21T17:54

в мире

киев

сша

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республика крым

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive."Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — отметил он.По словам журналиста, у киевских властей даже с учетом поставок из США нет ресурсов для успешного наступления. А жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости, подытожил Вайхерт.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

киев

сша

донбасс

республика крым

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в мире, киев, сша, донбасс, республика крым, россия