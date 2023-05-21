https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины - РИА Новости, 21.05.2023
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины
Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:39
2023-05-21T17:39
2023-05-21T17:54
в мире
киев
сша
донбасс
республика крым
специальная военная операция на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873119690_0:0:3434:1933_1920x0_80_0_0_14c80da1b252a64cf3bc06fa41801221.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive."Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — отметил он.По словам журналиста, у киевских властей даже с учетом поставок из США нет ресурсов для успешного наступления. А жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости, подытожил Вайхерт.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
киев
сша
донбасс
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873119690_695:0:3426:2048_1920x0_80_0_0_e03fb3b296ded2a52cbead8f960eae4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, донбасс, республика крым, россия
В мире, Киев, США, Донбасс, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Россия
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины
19fortyfive: США должны заставить Зеленского признать границы Украины без Крыма и Донбасса