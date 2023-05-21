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СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 21.05.2023 (обновлено: 17:54 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины - РИА Новости, 21.05.2023
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины
Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:39
2023-05-21T17:54
в мире
киев
сша
донбасс
республика крым
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive."Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — отметил он.По словам журналиста, у киевских властей даже с учетом поставок из США нет ресурсов для успешного наступления. А жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости, подытожил Вайхерт.
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сша
донбасс
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в мире, киев, сша, донбасс, республика крым, россия
В мире, Киев, США, Донбасс, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Россия
СМИ: Зеленскому придется признать новые границы Украины

19fortyfive: США должны заставить Зеленского признать границы Украины без Крыма и Донбасса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр" ВС России на российско-украинской границе
Бронеавтомобиль Тигр ВС России на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
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Бронеавтомобиль "Тигр" ВС России на российско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Для прекращения украинского конфликта необходимо начать мирные переговоры, где киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий, написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.
"Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России", — отметил он.
По словам журналиста, у киевских властей даже с учетом поставок из США нет ресурсов для успешного наступления. А жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости, подытожил Вайхерт.
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