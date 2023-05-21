https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873253715.html
Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском, отвечая на вопрос, не лучше было бы... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:55
2023-05-21T16:55
2023-05-21T17:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах. На пресс-конференции журналист телевидения Хиросимы RCC рассказал, что среди пострадавших от бомбардировки Хиросимы (хибакуся) раздаются мнения о том, что, возможно, для Зеленского участие в этом саммите важно, чтобы попросить помощи в виде оружия для защиты страны. Но не лучше бы было вместо этого, находясь в Хиросиме, пострадавшей от атомной бомбардировки, обсудить заключение мира, чтобы закончить войну, спросил он. А также добавил, что у переживших бомбардировку Хиросимы есть некий дискомфорт, что это происходит на саммите в городе. Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
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в мире, хиросима (префектура), россия, нагасаки (город), владимир путин, владимир зеленский, нато, g7
В мире, Хиросима (префектура), Россия, Нагасаки (город), Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, G7, Специальная военная операция на Украине
Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
Зеленский на полях саммита G7 в Японии сравнил Хиросиму с Артемовском
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах.
На пресс-конференции журналист телевидения Хиросимы RCC рассказал, что среди пострадавших от бомбардировки Хиросимы (хибакуся) раздаются мнения о том, что, возможно, для Зеленского участие в этом саммите важно, чтобы попросить помощи в виде оружия для защиты страны. Но не лучше бы было вместо этого, находясь в Хиросиме, пострадавшей от атомной бомбардировки, обсудить заключение мира, чтобы закончить войну, спросил он. А также добавил, что у переживших бомбардировку Хиросимы есть некий дискомфорт, что это происходит на саммите в городе.
«
"То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто – фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут [Артемовск]. Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте [Артемовске], и городах. К сожалению, сегодня это трагедия, поэтому, когда вы говорите, - "просите", мы не просим, нас приглашают", - сказал Зеленский.
Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки
: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска