https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873241452.html
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Японию, несмотря на тяжелое положение ВСУ под Артемовском, пишет американский журналист Стивен РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:09
2023-05-21T15:09
2023-05-21T17:44
в мире
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артемовский
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Японию, несмотря на тяжелое положение ВСУ под Артемовском, пишет американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.Потеря Артемовска стала сильным ударом для киевского режима. На Украине даже могут произойти серьезные политические потрясения на этом фоне, подчеркнул Брайен.Обозреватель напомнил, что решение об обороне города принимал сам президент и, как сообщалось, вопреки советам военных командиров. Таким образом, сложившаяся на фронте ситуация способна повлиять как на последующее развитие конфликта, так и на внутриполитическую обстановку в бывшей советской республике, подытожил он.
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в мире, украина, артемовский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, g7, япония
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, G7, Япония
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска
AT: президент Украины Зеленский сбежал на саммит G7 во время решающей битвы за Артемовск