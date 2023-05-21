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В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
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15:09 21.05.2023 (обновлено: 17:44 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873241452.html
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Японию, несмотря на тяжелое положение ВСУ под Артемовском, пишет американский журналист Стивен РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:09
2023-05-21T17:44
в мире
украина
артемовский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
g7
япония
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Японию, несмотря на тяжелое положение ВСУ под Артемовском, пишет американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.Потеря Артемовска стала сильным ударом для киевского режима. На Украине даже могут произойти серьезные политические потрясения на этом фоне, подчеркнул Брайен.Обозреватель напомнил, что решение об обороне города принимал сам президент и, как сообщалось, вопреки советам военных командиров. Таким образом, сложившаяся на фронте ситуация способна повлиять как на последующее развитие конфликта, так и на внутриполитическую обстановку в бывшей советской республике, подытожил он.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873225575.html
украина
артемовский
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в мире, украина, артемовский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, g7, япония
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, G7, Япония
В США удивились решению Зеленского накануне потери Артемовска

AT: президент Украины Зеленский сбежал на саммит G7 во время решающей битвы за Артемовск

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Японию, несмотря на тяжелое положение ВСУ под Артемовском, пишет американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«

"Очень странно, что Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиму в момент завершения одного из самых важных сражений на Украине", — отметил он.

Потеря Артемовска стала сильным ударом для киевского режима. На Украине даже могут произойти серьезные политические потрясения на этом фоне, подчеркнул Брайен.
Обозреватель напомнил, что решение об обороне города принимал сам президент и, как сообщалось, вопреки советам военных командиров. Таким образом, сложившаяся на фронте ситуация способна повлиять как на последующее развитие конфликта, так и на внутриполитическую обстановку в бывшей советской республике, подытожил он.
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В миреУкраинаАртемовскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныG7Япония
 
 
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