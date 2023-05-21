Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7
Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях саммита G7
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо на полях саммита G7 в японской Хиросиме.
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"В Хиросиме встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня: дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуацию на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Зеленский.
Он также отметил, что встретился и с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его Зеленский проинформировал о ходе конфликта на Украине и поблагодарил "за приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года".
Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. В субботу на саммит прилетел Зеленский. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет присутствовать в качестве гостя.