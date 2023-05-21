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Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7 - РИА Новости, 21.05.2023
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09:24 21.05.2023 (обновлено: 09:25 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873205843.html
Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7
Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7 - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7
Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо на полях... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:24
2023-05-21T09:25
в мире
канада
индонезия
джастин трюдо
джоко видодо
g7
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Он также отметил, что встретился и с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его Зеленский проинформировал о ходе конфликта на Украине и поблагодарил "за приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года". Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. В субботу на саммит прилетел Зеленский. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет присутствовать в качестве гостя.
https://ria.ru/20230521/g7-1873189595.html
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в мире, канада, индонезия, джастин трюдо, джоко видодо, g7, владимир зеленский
В мире, Канада, Индонезия, Джастин Трюдо, Джоко Видодо, G7, Владимир Зеленский
Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7

Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях саммита G7

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо на полях саммита G7 в японской Хиросиме.
«
"В Хиросиме встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня: дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуацию на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Зеленский.
Он также отметил, что встретился и с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его Зеленский проинформировал о ходе конфликта на Украине и поблагодарил "за приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года".
Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. В субботу на саммит прилетел Зеленский. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет присутствовать в качестве гостя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
СМИ: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7
Вчера, 04:14
 
В миреКанадаИндонезияДжастин ТрюдоДжоко ВидодоG7Владимир Зеленский
 
 
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