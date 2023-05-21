https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873205843.html

Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7

Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7 - РИА Новости, 21.05.2023

Зеленский встретился с премьером Канады и президентом Индонезии на полях G7

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо на полях... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:24

2023-05-21T09:24

2023-05-21T09:25

в мире

канада

индонезия

джастин трюдо

джоко видодо

g7

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Он также отметил, что встретился и с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его Зеленский проинформировал о ходе конфликта на Украине и поблагодарил "за приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года". Саммит G7 проходил в японской Хиросиме 19-21 мая. В субботу на саммит прилетел Зеленский. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет присутствовать в качестве гостя.

https://ria.ru/20230521/g7-1873189595.html

канада

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, индонезия, джастин трюдо, джоко видодо, g7, владимир зеленский