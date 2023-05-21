https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873191573.html

Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7

Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2023

Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7

Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T05:51

2023-05-21T05:51

2023-05-21T05:53

украина

в мире

хиросима (префектура)

япония

g7

владимир зеленский

евросовет

еврокомиссия

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая – РИА Новости. Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в Японию накануне на французском правительственном самолете. Трансляция начала мероприятия велась в международном пресс-центре. Лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский перед началом мероприятия сделали совместное фото. Зеленского поставили почти посередине – он оказался слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет в качестве гостя.

https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html

украина

хиросима (префектура)

япония

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украина, в мире, хиросима (префектура), япония, g7, владимир зеленский, евросовет, еврокомиссия, фумио кисида