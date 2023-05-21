https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873191573.html
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7
Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:51
2023-05-21T05:51
2023-05-21T05:53
украина
в мире
хиросима (префектура)
япония
g7
владимир зеленский
евросовет
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая – РИА Новости. Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в Японию накануне на французском правительственном самолете. Трансляция начала мероприятия велась в международном пресс-центре. Лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский перед началом мероприятия сделали совместное фото. Зеленского поставили почти посередине – он оказался слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет в качестве гостя.
https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html
украина
хиросима (префектура)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, хиросима (префектура), япония, g7, владимир зеленский, евросовет, еврокомиссия, фумио кисида
Украина, В мире, Хиросима (префектура), Япония, G7, Владимир Зеленский, Евросовет, Еврокомиссия, Фумио Кисида
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7
Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме