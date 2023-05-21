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Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2023
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05:51 21.05.2023 (обновлено: 05:53 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873191573.html
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7 - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7
Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:51
2023-05-21T05:53
украина
в мире
хиросима (префектура)
япония
g7
владимир зеленский
евросовет
еврокомиссия
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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая – РИА Новости. Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в Японию накануне на французском правительственном самолете. Трансляция начала мероприятия велась в международном пресс-центре. Лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский перед началом мероприятия сделали совместное фото. Зеленского поставили почти посередине – он оказался слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды. Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет в качестве гостя.
https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html
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украина, в мире, хиросима (префектура), япония, g7, владимир зеленский, евросовет, еврокомиссия, фумио кисида
Украина, В мире, Хиросима (префектура), Япония, G7, Владимир Зеленский, Евросовет, Еврокомиссия, Фумио Кисида
Зеленский принял участие в обсуждении Украины в рамках саммита G7

Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая – РИА Новости. Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме прошла утром в воскресенье, в мероприятии участвовал и Владимир Зеленский, который прибыл в Японию накануне на французском правительственном самолете.
Трансляция начала мероприятия велась в международном пресс-центре.
Лидеры стран, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский перед началом мероприятия сделали совместное фото. Зеленского поставили почти посередине – он оказался слева от стоящего в центре премьера Японии Фумио Кисиды.
Позже в воскресенье ожидается рабочая сессия с участием лидеров приглашенных стран, на которой Зеленский будет в качестве гостя.
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УкраинаВ миреХиросима (префектура)ЯпонияG7Владимир ЗеленскийЕвросоветЕврокомиссияФумио Кисида
 
 
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