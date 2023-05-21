https://ria.ru/20230521/zakonnost-1873208382.html
В Крыму предложили рассмотреть вопрос законности распада СССР
В Крыму предложили рассмотреть вопрос законности распада СССР - РИА Новости, 21.05.2023
В Крыму предложили рассмотреть вопрос законности распада СССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил рассмотреть вопрос законности распада СССР. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:40
2023-05-21T09:40
2023-05-21T09:40
политика
владимир константинов
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил рассмотреть вопрос законности распада СССР. Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. "Кстати, имеются и другие темы для рассмотрения, такие как распад СССР, государственный переворот в Беловежской пуще и многое другое. Скажем, подписание Беловежского соглашения в декабре 1991 года, которое, по сути, является государственным переворотом, было проведено с огромным количеством нарушений действующего тогда законодательства", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, возникают вопросы в части принадлежности союзного имущества, границ и многого другого. "Считаю, что это тоже нужно рассматривать", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html
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политика, владимир константинов, ссср, республика крым, россия
Политика, Владимир Константинов, СССР, Республика Крым, Россия
В Крыму предложили рассмотреть вопрос законности распада СССР
Глава парламента Крыма Константинов предложил рассмотреть вопрос законности распада СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил рассмотреть вопрос законности распада СССР.
Ранее Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.
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"Кстати, имеются и другие темы для рассмотрения, такие как распад СССР, государственный переворот в Беловежской пуще и многое другое. Скажем, подписание Беловежского соглашения в декабре 1991 года, которое, по сути, является государственным переворотом, было проведено с огромным количеством нарушений действующего тогда законодательства", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, возникают вопросы в части принадлежности союзного имущества, границ и многого другого.
"Считаю, что это тоже нужно рассматривать", - подчеркнул Константинов.
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