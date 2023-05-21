https://ria.ru/20230521/yazyk-1873182210.html

Назван самый востребованный для российских военных переводчиков язык

Назван самый востребованный для российских военных переводчиков язык - РИА Новости, 21.05.2023

Назван самый востребованный для российских военных переводчиков язык

Одним из самых востребованных языков для российских военных переводчиков сегодня является украинский, такие специалисты нужны для обеспечения нужд СВО, и в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:42

2023-05-21T00:42

2023-05-21T00:42

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Одним из самых востребованных языков для российских военных переводчиков сегодня является украинский, такие специалисты нужны для обеспечения нужд СВО, и в дальнейшем спрос на них будет только расти, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик (работал в аппарате военного атташе при посольстве СССР в Дании) Владимир Винокуров. В России 21 мая отмечается День военного переводчика. Переводами с украинского в ходе СВО сегодня занимаются в том числе специалисты из группы военных советников "Царские волки". В рамках их инициативы "Народный перевод" были переведены и выложены в сеть военные методички украинских войск, составленные с учетом военной науки стран НАТО. "Безусловно, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках. Сегодня самой горячей точкой для России является Украина, поэтому, естественно, сегодня существует спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти", - сказал Винокуров. Военный дипломат подчеркнул, что само появление Военного института иностранных языков (ВИИЯ) в 1940 было связано с будущими боевыми задачами – уже тогда СССР рассматривал перспективу вступления в войну с нацистской Германией. "ВИИЯ появился 1 февраля 1940 года накануне Великой Отечественной войны с учетом возможного вступления СССР в конфликт с гитлеровской Германией. Первыми там были подготовлены специалисты со знанием немецкого языка, которые сразу шли выполнять свой профессиональный долг на фронт", - сказал собеседник агентства. Винокуров подчеркнул, что специалисты с украинским языком, несмотря на его схожесть с русским, всегда были нужны и в мирное время. Такие переводчики требовались для заверения подлинности переводов дипломатической переписки. Востребованы в этом плане военные переводчики и с других языков стран бывшего СССР, где по-прежнему сохраняется русскоязычие. "До начала спецоперации у нас сохранялись дипломатические отношения с Украиной. Несмотря на то, что противоположная сторона прекрасно знала русский, при обмене документами, переводы которых требовалось заверять переводчикам, нашему внешнеполитическому ведомству были нужны дипломированные специалисты с украинским – на них был ограниченный, но стабильный спрос", - пояснил ветеран переводческой службы. Разворот на ВостокГоворя о других востребованных языках, Винокуров отметил, что с учетом деградации отношений Москвы с Западом и ее "разворота на Восток" сегодня растет потребность в специалистах со знанием китайского, корейского, а также языков стран Юго-Восточной Азии. "Сегодня нам прежде всего требуются специалисты с китайским языком – языком ведущей мировой державы. Остро стоит и корейская проблема: сегодня наши отношения с КНДР развиваются в позитивном русле, но ядерная программа Пхеньяна не может не вызывать у нас настороженности, поэтому нужны переводчики и с корейского, чтобы держать руку на пульсе", - сказал военный дипломат. Собеседник агентства также указал на необходимость изучения японского языка, поскольку именно Токио в перспективе рискует стать противником Пекина и Москвы в регионе. "Нам требуются специалисты по военному переводу не только языков дружественных стран, но и противников – и тут опять же очень важен Восточный регион и японский язык, учитывая планы Токио взять курс на милитаризацию, от которой ее заставили отказаться после Второй мировой войны, а также наш нерешенный спор по Курильским островам", - пояснил военный дипломат. Новые требованияПо мнению Винокурова, профессия военного переводчика за десятилетия не претерпела значительных изменений – требования к таким специалистам остаются такими же, как и во времена СССР. В то же время эксперт указал на необходимость осваивать новую лексику, которая постоянно появляется по мере развития технологий и меняющейся политической обстановки. "Сама технология военного перевода за годы никак не изменилась, единственные изменения касаются необходимости учить новую лексику – мир не стоит на месте, появляются всё новые термины, а значит "старые" языки обретают новый вокабуляр. В мое время мы "изобретали" аналоги таким понятиям, как "акватория", "континентальный шельф", сегодня же это в первую очередь лексика, связанная с искусственным интеллектом, технологии которого также внедряются в военную сферу", - заключил он.

https://ria.ru/20230520/pobeda-1873161329.html

https://ria.ru/20230518/proverka-1872724475.html

https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html

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ссср, россия, украина, владимир винокур, нато