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Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника

Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника - РИА Новости, 21.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника

Украинские войска в воскресенье сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T11:18

2023-05-21T11:18

2023-05-21T11:18

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска в 10.35 мск выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс