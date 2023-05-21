Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ясиноватая: сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в 10.35 мск выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.